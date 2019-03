Wszyscy sadownicy dostaną pieniądze

Wszyscy sadownicy, którzy sprzedali jabłka firmie Eskimos, otrzymają pieniądze - zapewnił minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Dodał, że spółka wznowiła wypłaty w piątek i w kolejnych tygodniach wywiąże się ze wszystkich swoich zobowiązań.

Giełdowa spółka Eskimos miała skupić 500 tys. ton jabłek po cenie 0,25 zł/kg. Skup ruszył pod koniec października ub.r., napotykając na problemy organizacyjne. Firmy, które początkowo zadeklarowały przerób jabłek na koncentrat, wycofały się. W sumie Eskimos kupił od sadowników 200 tys. ton jabłek.

Spółka wznowiła wypłaty w piątek.

Minister przypomniał, że skup jabłek nie był interwencją rządu. Była to - jak mówił - działalność prywatnej firmy, która dostała dopuszczalną prawem unijnym pomoc w postaci udzielenia gwarancji kredytowej w jednym z banków.

Na realizację zadania Eskimos miał dostać państwowe gwarancje w wysokości 100 mln zł pod kredyt z Banku Ochrony Środowiska.

Gra toczyła się o kilkaset milionów złotych. I to było ważne, czy te pieniądze trafią do sadowników, czy do przetwórców, i oni na tym zarobią - podkreślił.

Wiele osób zacierało ręce, że Eskimos zbankrutuje, przestanie płacić, i byłoby to potwierdzeniem, że państwo nie pomogło sadownikom, a tylko zagrało politycznie - mówił minister. Przyznał, że Eskimos „miał problemy, przerosło to trochę realizowanie zadania, do którego firma się zobowiązała”.

Nie cieszy mnie to, że sadownicy przez lata byli ćwiczeni w cierpliwości, a często płacono im po wielu, wielu miesiącach, czasem po roku. Chcieliśmy, by było to szybciej, nie udało się wszystkiego od razu wypłacić. Teraz pieniądze są sukcesywnie wypłacane - powiedział Ardanowski. Zapewnił też, że w kolejnych tygodniach spółka wywiąże się ze wszystkich swoich zobowiązań.