Chiny protestują przeciwko sankcjom USA

Chiny zaprotestowały wobec USA za nałożenie sankcji na chińskie firmy związane z Koreą Północną - poinformował w piątek rzecznik chińskiego MSZ Geng Shuang na codziennym briefingu dla mediów.

Waszyngton nałożył w czwartek sankcje na dwie chińskie firmy żeglugowe, zarzucając im pomaganie Korei Północnej w omijaniu sankcji amerykańskich i międzynarodowych nałożonych na Pjongjang za jego program nuklearny.

Reuters zwraca uwagę, że są to pierwsze takie sankcje amerykańskie od fiaska zeszłomiesięcznego szczytu USA-Korea Północna. Objęte nimi chińskie firmy to Dalian Haibo International Freight Co Ltd oraz Liaoning Danxing International Forwarding Co Ltd. Sankcje oznaczają zakaz robienia interesów z tymi firmami oraz zamrożenie ich aktywów w USA.

Biały Dom podkreślił, że kolejne sankcje wobec Pjongjangu są dowodem, iż USA utrzymują presję na Koreę Północną, by skłonić jej przywódcę Kim Dzong Una do poniechania programu zbrojeń nuklearnych.

Podczas szczytu w Hanoi 27-28 lutego Trump i Kim nie doszli do porozumienia w sprawie denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Obydwie delegacje opuściły miejsce rozmów wcześniej niż tego oczekiwano, bez podpisania wspólnego oświadczenia.

