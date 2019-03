Artylerzyści dostaną kolejne Kraby

Samobieżne armatohaubice Krab oraz inne wozy towarzyszące przekazane zostaną w poniedziałek artylerzystom z 5. Lubuskiego Pułku Artylerii w Sulechowie. Krab to obecnie najpotężniejsze działo, jakim dysponują polscy artylerzyści.

Przekazanie nowego sprzętu zaplanowano na poniedziałek 25 marca w 5. Lubuskim Pułku Artylerii w Sulechowie. Samobieżne armatohaubice Krab do artylerzystów trafią podczas uroczystości z udziałem szefa MON Mariusza Błaszczaka.

Kraby wejdą w skład 1 baterii 2 Dywizjonowego Modułu Ogniowego REGINA. W poniedziałek przekazanych zostanie: 8 egzemplarzy 155 mm samobieżnych haubic Krab, 1 wóz dowódczo-sztabowy dowódcy dywizjonu artylerii, 3 wozy dowódcze dowódcy baterii/plutonu artylerii, 2 wozy amunicyjne, 1 warsztat remontu uzbrojenia i elektroniki.

Docelowo 5. Lubuski Pułk Artylerii otrzyma moduł ogniowy, w skład którego wejdą: 24 samobieżne haubice Krab oraz 18 pojazdów dowodzenia i logistyki, w tym 2 wozy dowódczo-sztabowe, 9 wozów dowódczych, 6 amunicyjnych oraz wóz remontu uzbrojenia i elektroniki.

Armatohaubica Krab to obecnie najpotężniejsze działo, jakim dysponują polscy artylerzyści. Ważąca ponad pięćdziesiąt ton samobieżna armatohaubica jest w stanie wystrzelić na odległość około 40 kilometrów do 6 pocisków na minutę. Obsługa działa liczy 5 osób. Haubica Krab jest podstawowym środkiem ogniowym dywizjonu artylerii, pododdziału przeznaczonego do realizacji zadań wsparcia ogniowego na szczeblu brygady.

Armatohaubica Krab jest już na wyposażeniu 11. Mazurskiego Pułku Artylerii w Węgorzewie. Kolejną jednostką, do której najprawdopodobniej trafi będzie 23. Śląski Pułk Artylerii w Bolesławcu.

Krab jest produkowany Hucie Stalowa Wola, należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, z wykorzystaniem zagranicznych licencji. Umowę wartości ponad 4,5 mld zł na dostawę czterech modułów Regina HSW i Inspektorat Uzbrojenia MON podpisały w grudniu 2016 r. Łącznie z dywizjonem wdrożeniowym z produkcji przedseryjnej wojsko ma otrzymać 120 dział oraz wozy towarzyszące. Pierwszy moduł został dostarczony wojsku w 2017 r.

PAP, MS