Zapłacimy o ok. 5 zł miesięcznie mniej za prąd

W 2016 r. przeciętne polskie gospodarstwo domowe zapłaci od 12 do 22 zł mniej za prąd - poinformował w czwartek Urząd Regulacji Energetyki. Oznacza to, że miesięczne rachunki spadną od 1 do 2 zł. Według URE spadek był możliwy z powodu z niższych kosztów zakupu tzw. energii "zielonej", czyli pochodzacej z odnawialnych źródeł energii