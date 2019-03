Papiernie mogą stać się źródłem surowca dla rolnictwa

Opolska firma Envipro prowadzi badania nad użyźnianiem gleby przy pomocy surowców pozyskiwanych przy okazji produkcji papieru. Jak powiedział prezes Envipro Wojciech Musiał, w skali miesiąca polskie papiernie mogą dostarczyć ponad 20 tys. ton surowca traktowanego dziś jako odpad.

Zajmująca się problematyką wykorzystania różnego rodzaju odpadów w gospodarce opolska firma kilkanaście lat temu zainteresowała się możliwością wykorzystania ligniny i celulozy powstałej przy okazji produkcji papieru w budownictwie. Obecnie na terenie trzech śląskich województw prowadzone są praktyczne badania nad wykorzystaniem specjalnie opracowanej mieszanki do wzbogacania gleby na szeroką skalę.

Polski przemysł papierniczy produkuje olbrzymie ilości surowca, który przez wiele lat traktowany był jako odpad. Na początku wieku opracowaliśmy specjalną mieszankę ligniny i celuzozy, którą dodaje się do cegieł zamiast trocin. To dzięki niej, po wypaleniu zmniejsza się przenikliwość cieplna cegieł. Od 2003 roku jest to metoda szeroko stosowana w Polsce i państwach z nami sąsiadujących, dzięki której przerobiono już ponad milion ton materiału wytwarzanego w papierniach Polski, Niemiec i Słowacji. Obecnie, po kilku latach testów laboratoryjnych i próbach technologicznych, rozpoczęliśmy program badawczy nad wykorzystaniem specjalnej mieszanki włókien celulozowych i glinki do polepszania jakości gleby na szeroką skalę - powiedział Musiał.

Jak podaje firma, przeprowadzone w Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach badania potwierdziły przypuszczenia specjalistów z firmy o możliwości wykorzystania mieszanki w rolnictwie.

Znaczna część gruntów w Polsce przez intensywną uprawę została pozbawiona części organicznych, a nawożenie nawozami sztucznymi powoduje zakwaszenie gleby. Problemem jest także niedobór wody, bo nie za bardzo ma ją co zatrzymać, zwłaszcza na glebach słabych. Dodanie do gleby odpowiednio spreparowanych włókien celulozy i glinki odkwasza glebę, dostarcza materiału organicznego na próchnicę i zatrzymuje wodę. I co najważniejsze, do ziemi wraca to, co wcześniej z niej zabraliśmy w postaci drzew wykorzystanych do produkcji papieru” - podkreśla Musiał.