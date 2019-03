Koleje montują dodatkowe zabezpieczenia

W 2019 r. PKP Polskie Linie Kolejowe zamontują specjalne pasy akustyczno-wibracyjne na 52 przejazdach - poinformowało biuro prasowe PKP PLK. To część programu modernizacji polskich kolei, którego celem jest m.in. zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.

Jak informuje biuro prasowe PKP PLK, dodatkowe oznakowanie na drogach dojazdowych do torów ma na celu zmniejszenie liczby zdarzeń na skrzyżowaniu dróg z torami.

Pasy wibracyjno-akustyczne mają przypominać kierowcom o zachowaniu szczególnej ostrożności i wyhamowaniu przed przejazdem kolejowo-drogowym. To dodatkowe oznakowanie zwiększające uwagę kierowców. Do tej pory PLK przy współpracy z zarządcami dróg zamontowały na 372 dojazdach do przejazdów poziome wypukłe pasy na jezdni. Linie są w kilkumetrowych odstępach, na ok. 25 m odcinku przed przejazdem. Wymuszają ograniczenie prędkości, dzięki powstającej wibracji podczas przejeżdżania. Linie są czerwone, by były bardziej widoczne.

Według informacji spółki, obecnie prowadzone są modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych w Krajowego Programu Kolejowego o wartości blisko 70 mld zł, uwzględniające również budowę wiaduktów, tuneli drogowych i przejść podziemnych dla pieszych, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na torach.

W ramach akcji zwiększania bezpieczeństwa na torach w ubiegłym roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oznakowały 14 tysięcy przejazdów kolejowo-drogowych specjalnymi żółtymi naklejkami. Na każdej naklejce umieszczonej na słupku rogatki lub wewnętrznej stronie krzyża św. Andrzeja, są trzy podstawowe dane: indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu kolejowo-drogowego, numer alarmowy 112, numery „awaryjne”. W ten sposób stworzony został system szybkiego powiadamiania o zdarzeniach na skrzyżowaniach dróg i torów. Do tej pory z informacji na naklejce skorzystano ponad trzysta razy. Kilkanaście zgłoszeń wymagało wstrzymania ruchu.

SzSz(PAP)