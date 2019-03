JSW stawia na wodór

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) przystąpiła do Europejskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych Hydrogen Europe. Spółka deklaruje, że stawia na wodór jako paliwo przyszłości, pracując nad innowacyjnymi technologiami produkcji tego gazu w swoich koksowniach.

Hydrogen Europe z siedzibą w Brukseli to znaczące europejskie stowarzyszenie wodoru i ogniw paliwowych. Skupia ponad 100 firm przemysłowych, 68 organizacji badawczych oraz 13 stowarzyszeń. Współpracuje z Komisją Europejską oraz najważniejszymi krajowymi instytucjami, urzędami, uczelniami oraz ośrodkami naukowymi na rzecz rozwoju ogniw paliwowych i technologii wodorowych. Do stowarzyszenia należą m.in. firmy 3M, Airbus, Alstom, Anglo American, Audi, BMW GROUP, China Energy, General Motors, Toyota.

Hydrogen Europe to wpływowe stowarzyszenie zrzeszające światowych potentatów inwestujących w wodór, będący przyjaznym środowisku źródłem energii. Właśnie dlatego JSW zdecydowała się na przystąpienie do stowarzyszenia. Chcemy z tradycyjnego dostawcy strategicznego surowca dla przemysłu stalowego przekształcić się w nowoczesną grupą przemysłową, która rozwija innowacyjne, efektywne i przyjazne środowisku technologie - powiedział cytowany w poniedziałkowym komunikacie prasowym JSW prezes spółki Daniel Ozon.

Przystąpienie do Hydrogen Europe ma umożliwić pogłębienie współpracy JSW z największymi firmami, instytutami oraz stowarzyszeniami stawiającymi na przemysłowe wykorzystanie wodoru. Obecnie grupa JSW pracuje nad uruchomieniem pierwszej instalacji separacji wodoru, który jest produktem ubocznym w procesie produkcji koksu. Według planów spółki, wodór wyprodukowany w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej może w przyszłości zasilać setki bezemisyjnych autobusów, wożących pasażerów w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Łącznie wszystkie koksownie należące do grupy JSW mają potencjał produkcyjny sięgający 72 tys. ton wodoru rocznie. Planowana instalacja w Koksowni Przyjaźń pozwoliłaby na wyprodukowanie ok. 8 tys. ton wodoru na rok, o czystości 99,999 proc. H2, co zabezpieczyłoby roczne zapotrzebowanie ponad 900 autobusów lub ponad 4 tys. samochodów osobowych z napędem wodorowym. Spółka analizuje obecnie poszczególne rozwiązania techniczne do separacji wodoru, szczególnie pochodzące z rynku azjatyckiego.

Spółka chce stać się głównym dostawcą wodoru w regionie i w ten sposób przyczynić się m.in. do osiągnięcia celów polityki środowiskowej na Śląsku. Aktywnie promujemy to paliwo - tak było na przykład podczas szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach - przypomniała szefowa biura ds. relacji międzynarodowych Karolina Kuś.

Podczas grudniowego szczytu klimatycznego JSW uruchomiła m.in. specjalny autobus wodorowy, a także mobilną stację tankowania wodoru. Skorzystali z niej m.in. przedstawiciele stowarzyszenia Hydrogen Europe - szef tej organizacji przyjechał na szczyt klimatyczny z Brukseli do Katowic samochodem o napędzie wodorowym i korzystał ze stacji mobilnej przez siedzibą spółki JSW Innowacje.

SzSz (PAP)