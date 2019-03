Azoty: Na Polimery Police potrzeba ok. 200 mln euro

W strukturze finansowania inwestycji Polimery Police, oprócz finansowania dłużnego oraz środków własnych, niezbędne będzie pozyskanie ok. 200 mln euro środków od inwestorów zewnętrznych, poinformowała Grupa Azoty.

Musimy mieć wsparcie zewnętrzne, po dopięciu finansowania dłużnego i dojściu do skutku emisji akcji Grupy Azoty Police, będzie brakowało jeszcze ok. 200 mln euro - powiedział wiceprezes Grupy Azoty Paweł Łapiński na konferencji prasowej.

Zaznaczył, że trwają rozmowy z inwestorami zewnętrznymi, zarówno strategicznymi, jak i finansowymi, z kraju i zagranicy. Sfinalizowanie przejęcia przez nich udziałów w PDH Polska, spółce celowej realizującej inwestycję, musi nastąpić przed spodziewanym podpisaniem umowy kredytowej, co powinno mieć miejsce w III lub IV kwartale 2019 roku.

Zakładam, że tych inwestorów będzie ostatecznie kilku, na pewno mniej niż pięciu. Prawdopodobieństwo, że nie dogadamy się z inwestorami zewnętrznymi i w konsekwencji inwestycja nie dojdzie do skutku, oceniam jako ekstremalnie niskie - powiedział w rozmowie z ISBnews Krystian Soława, dyrektor departamentu finansów PDH Polska.

Grupa Azoty zakłada, że ok. 60% projektu finansowane będzie przez instytucje finansowe, a ok. 40% ze środków własnych, do których spółka zalicza 1,4 mld zł środków z umów bankowych, które mogą zostać przeznaczone na ten projekt, dodatkowo 450 mln zł środków wspomagających na okres budowy, a także wpływy z emisji akcji Polic - czyli 100-150 mln euro środków zewnętrznych, nie licząc udziału samej Grupy Azoty w tym podwyższeniu kapitału.

Na przełomie II i III kwartału 2019 r. spodziewamy się podpisania kontraktu EPC z generalnym wykonawcą” - zapowiedział prezes PDH Polska Andrzej Niewiński na konferencji prasowej. Zaznaczył, że będą prowadzone dalsze rozmowy ze wstępnie wybranym wykonawcą, firmą Hyundai Engineering. Zakres podstawowy umowy z wykonawcą to ok. 1 mld euro. Do tego dochodzi ok. 180 mln euro kosztów (w tym już poniesionych - ok. 70 mln euro), a także środków na zakup katalizatorów czy przygotowanie terenu budowy.

Prace budowlane mają ruszyć w I kwartale 2020 r., rozruch testowy planowany jest w II kwartale 2022 r., a rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji w IV kwartale 2022 r.

Capex inwestycji szacowany jest na 1,18 mld euro, a całkowity budżet projektu na 1,52 mld euro. „Różnica tych 340 mln euro to bufor na ryzyka i koszty finansowania, wymagane przez instytucje finansujące. Jeżeli te ryzyka się nie zmaterializują, ostateczny koszt będzie niższy” - wyjaśnił Łapiński na konferencji.

Jeżeli ryzyka się nie spełnią, projekt zamknie się kwotą około 5 mld zł - podkreślił wiceprezes Grupy Azoty Police Włodzimierz Zasadzki.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,62 mld zł w 2017 r.

