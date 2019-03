Szef OPZZ: jest wola porozumienia

Nie odchodzimy od stołu, jest wola porozumienia. Liczę, że w dniu dzisiejszym rozstrzygniemy wiele spraw - powiedział w poniedziałek Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Jan Guz.

W poniedziałek w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbywa się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego na temat sytuacji w oświacie.

W przerwie rozmów Jan Guz podkreślił, że „nie odchodzimy od stołu, jest wola porozumienia. Liczę, że w dniu dzisiejszym rozstrzygniemy wiele spraw”.

Z kolei prezes ZNP Sławomir Broniarz został zapytany przez dziennikarzy, jakie propozycje podczas posiedzenia RDS złożył rząd.

Jak wskazał, dla niego najważniejsze jest to, „żebyśmy wyszli z tej sali z przekonaniem, że spełniliśmy oczekiwania środowiska nauczycielskiego”.

Broniarz poinformował jednocześnie, że „jest pewien gest ze strony minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej w sprawie osób niebędących nauczycielami”.

Tu Rafalska - podkreśliła daleko zaawansowane prace rządowe na rzecz administracji obsługi szkolnej, to jeden z naszych postulatów, ale nie jest to rozwiązanie problemu całościowego” - wskazał prezes ZNP.

Jak dodał, przedstawiciele związków zawodowych zgłosili swoje propozycje.

Zapytany o poniedziałkowe dane ministerstwa edukacji, że w ok. 52 proc. szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych nie przeprowadzono referendów strajkowych, Broniarz odparł, że „dane ministerstwa są o połowę lepsze, niż jeszcze były do niedawna, tzn. że jest jakaś refleksja po tamtej stronie”.

Jesteśmy przekonani, że - wbrew temu, co ministerstwo mówi - skala wsparcia dla tego referendum i udziału w samym strajku jest na poziomie 85-90 proc. - wskazał Broniarz. Nie mamy żadnego powodu nie wierzyć temu, co przychodzi do nas z terenu. Poczekajmy do 8 kwietnia, zobaczymy - dodał.