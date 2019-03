10 mln złotych na innowacje dla niepełnosprawnych

W drugiej połowie roku będzie można składać wnioski na innowacyjne pomysły ułatwiające życie osobom niepełnosprawnym - powiedziała wiceminister innowacji i rozwoju Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Zaznaczyła, że na ten cel przeznaczono 10 mln zł z unijnego programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Pieniędzmi będą zarządzać trzy inkubatory innowacji społecznych, które - jak zaznaczyła wiceminister - zostaną wybrane z 13 zgłoszeń, które wpłynęły do MIiR, w ramach ogłoszonego jesienią konkursu. Przypomniała, że inkubatory będą udzielać pomocy eksperckiej i finansowej osobom indywidualnym, firmom czy fundacjom, które zgłoszą innowacyjny pomysł, sprawiający że osoby o ograniczonej mobilności lub percepcji w większym niż obecnie stopniu będą mogły, np. samodzielnie robić zakupy, korzystać z mediów elektronicznych, dóbr kultury czy usług ochrony zdrowia.

„Każdy z wybranych inkubatorów innowacji społecznych dostanie pewną pulę pieniędzy, którą będzie rozdzielał pomiędzy pomysłodawców, zgłaszających innowacyjne pomysły” - wskazała wiceminister. Zaznaczyła, że wszystkie zgłoszenia będą starannie analizowane, a najlepsze mogą liczyć na grant w wysokości 100 tys. zł. „Liczymy, że do 2023 roku powstanie w Polsce ok. 100 nowych innowacji społecznych znacząco poprawiających jakość życia osobom z niepełnosprawnościami czy ograniczeniami funkcjonalnymi” - powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

„Chcemy zbudować sieć powiązań między ludźmi reprezentującymi różne dziedziny, sprawić by powstał ekosystem sprzyjający rozwojowi innowacji społecznych” - wyjaśniła wiceminister.

Przykładem takiej innowacji - jak wskazała - jest np. torba borba, czyli wózek na zakupy z silnikiem elektrycznym, wymyślony przez studentki z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Innym przykładem jest trójwymiarowa biblioteka dla dzieci, na którą składa się zbiór ilustracji najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych postaci z literatury dziecięcej. Dzięki niej dzieci niewidome będą mogły poprzez dotyk wyobrazić sobie, jak wygląda Kubuś Puchatek czy Myszka Miki.

Konkurs na inkubację innowacji społecznych jest tylko jednym z działań zaplanowanych w ramach Programu Dostępność Plus.

Program ten - z budżetem 23 mld zł do 2025 r. - został przyjęty przez rząd w połowie lipca ubiegłego roku. Narzędziem, które jest niezbędne do realizacji rządowego programu jest ustawa o dostępności. Wprowadza ona wiele usprawnień i ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami, a także nakłada obowiązki dla prawie 65 tysięcy instytucji publicznych, takich jak: urzędy, przychodnie, muzea, uczelnie, by z ich usług i przestrzeni mogło korzystać na równi jak najwięcej osób.

Koszt wdrożenia ustawy dla sektora finansów publicznych szacowany jest na kilkanaście miliardów złotych w ciągu 10 lat. Duża część tej kwoty będzie pochodzić ze środków europejskich obecnej i przyszłej perspektywy finansowej. To w większości wydatki na zapewnienie dostępności, m.in.: stron internetowych, aplikacji mobilnych, budynków i pomieszczeń, dokumentów i innych udogodnień w urzędach i instytucjach publicznych.

PAP/ as/