Wiemy jak będzie finansowana Piątka PiS

„Piątka PiS” będzie sfinansowana z uszczelnienia i usprawnienia systemu podatkowego - powiedział dziś w radiowej Trójce szef kancelarii premiera minister Michał Dworczyk. Zapewnił, że realizacja obietnic nie doprowadzi do złamania reguły wydatkowej.

Dworczyk pytany był m.in., czy podczas realizacji przedstawionych ostatnio obietnic i programów społecznych zostanie złamana reguła wydatkowa. „Nie, nie zostanie złamana reguła wydatkowa” - powiedział.

„+Nowa piątka+ będzie sfinansowana z uszczelnienia i usprawnienia systemu podatkowego państwa” - powiedział. Zapewnił, że system podatkowy da się jeszcze uszczelnić.

„Już udało się wiele zrobić, ale jeszcze jest szereg działań przed nami. W związku z tym do momentu kiedy one zostaną w pełni implementowane, może czasowo być zwiększony deficyt, ale na pewno nie przekroczy 3 proc. (PKB - PAP), na pewno nie wrócimy do czasów takich jak w latach 2011-14 kiedy przez Radę UE została na Polskę nałożona procedura nadmiernego deficytu budżetowego” - zapewnił.

Pytany był, czy „mocno przesadzona jest opowieść”, że minister finansów Teresa Czerwińska co prawda brała udział w przygotowaniu „nowej piątki PiS-u”, ale jej propozycje i jej zmiany nie zostały przyjęte.

„Każdy kompromis, a przy tego rodzaju dużych projektach też trzeba zawierać kompromisy, polega na tym, że się rezygnuje z pewnych swoich oczekiwań i wypracowuje się jakąś wspólną propozycję. Ja nie byłem przy samych negocjacjach czy w środku, w sercu tych prac, kiedy była wypracowana „piątka PiS” i jej finansowanie. Natomiast wiem jedno, że została przygotowana i policzona w sposób odpowiedzialny” - podkreślił.

„Pani minister finansów jest wybitną ekonomistką, pracownikiem naukowym, wykładowcą akademickim i dobrze prowadzi Ministerstwo Finansów. W związku z tym te opowieści o ewentualnej dymisji w moim przekonaniu są bardziej przejawem tego, że media, tudzież nasi oponenci polityczni, szukają jakichś tematów zastępczych, bo sami nie mają pomysłów na przykład na swój program czy propozycje programowe, którymi mogliby zainteresować Polaków czy media” - ocenił Dworczyk.

Pytany był, czy w ramach szukania dodatkowych pieniędzy rząd powróci do pomysłu zniesienia ograniczenia składek na ZUS. „Ja nie mam wiedzy na ten temat. Tu trzeba z panią minister Rafalską rozmawiać. To są na tyle poważne sprawy, że spekulować nie należy, warto porozmawiać z ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej” - odpowiedział.

We wtorek na twitterze minister Czerwińska napisała, że polska reguła wydatkowa „jest oceniana relatywnie jako bardziej liberalna w kontekście fiskalnym niż reguły deficytu strukturalnego oparte na benchmarku wydatkowym. „Zast. np. reguły francuskiej czy włoskiej, które są oparte na deficycie strukturalnym i benchmarku wydatkowym nie dawałoby większej przestrzeni na stabilizację gosp. poprzez impulsy fiskalne. #PL reguła jest pod tym względem b. elastyczna i optymalna” - czytamy na twitterze MF.

