Trzynasta emerytura pod lupą rządu

We wtorek po godz. 10 rozpoczęło się posiedzenie rządu. Ministrowie zajmą się m.in. projektem ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r., które będzie wypłacane w maju w kwocie 1100 zł brutto, czyli około 888 zł netto.

Dodatkową pomoc dla emerytów i rencistów w postaci „trzynastej” emerytury dla każdego seniora zapowiedziano na lutowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości.

Świadczenie ma być wypłacone osobom pobierającym: emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych. W razie zbiegu prawa do świadczeń osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno jednorazowe świadczenie. Również do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno świadczenie.

Świadczenia mają być wypłacane wraz z majową emeryturą lub rentą. Ich kwota będzie wliczana do dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, o dodatkach mieszkaniowych oraz o świadczeniu wychowawczym. Świadczenie nie będzie objęte egzekucją komorniczą. Emerytom i rencistom zostanie przesłana decyzja o wypłacie świadczenia w kwocie 1100 zł brutto (bez podania wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne). „Typowa kwota netto będzie wynosić 888,25 zł” - informują autorzy projektu.

Świadczenie będzie przysługiwało 9,72 mln świadczeniobiorcom (ok. 6,94 mln emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych). Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń wynosi ponad 10,7 mld zł. „Jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie sfinansowane w ramach zwiększonych wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Pracy oraz w ramach środków pozostających w dyspozycji pozostałych dysponentów poszczególnych części budżetowych” - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Rząd zajmie się także projektem noweli ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, który zawiera zapis pozwalający na wypłacanie spółkom wynagrodzenia odpowiadającego cenie rynkowej nieruchomości, w zamian za przejmowane grunty. Odpłatność będzie wynosiła 90 proc. ceny rynkowej.

Projekt określa zasady kwalifikowania i przekazywania do zasobu nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa lub spółek Skarbu Państwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, w tym powierzone Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa oraz Agencji Mienia Wojskowego. Jednocześnie nowelizacja przewiduje wyłączenie stosowania ustawy w odniesieniu do gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Rząd zajmie się także projektem ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. W projektowanej regulacji zawarto m.in. przepisy zapewniające implementację dyrektywy Rady UE, która wprowadza obowiązek prowadzenia skomputeryzowanego systemu rejestracji danych o każdej broni palnej objętej tą dyrektywą oraz umożliwia wprowadzenie przepisów wdrażających System Rejestracji Broni.

Projekt ma zastąpić ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Konieczność wprowadzenia nowych przepisów wynika z postanowień unijnych dyrektyw oraz rozporządzeń.

