Czesi wkrótce zniosą dodatkowe kontrole mięsa

Polska przekazała w poniedziałek listę podjętych działań dotyczących sektora produkcji mięsa. Czechy pracują nad zniesieniem jeszcze we wtorek restrykcyjnych kontroli mięsa sprowadzanego z Polski - poinformowało PAP źródło w Komisji Europejskiej.

Polska dostarczyła w poniedziałek po południu do KE listę podjętych działań. Dotarła do nas też informacja, że Czechy pracują nad zniesieniem dodatkowych kontroli jeszcze we wtorek do północy - poinformowało PAP źródło w KE.

Ministrowie rolnictwa Polski i Czech na spotkaniu w Brukseli 18 marca porozumieli się w sprawie kontroli polskiego mięsa prowadzonych w Czechach. Do 25 marca Warszawa miała powiadomić o działaniach podjętych po wykryciu salmonelli w partii mięsa; następnie Praga ma zrezygnować z restrykcyjnych kontroli.

18 marca w Brukseli odbyło się trójstronne spotkanie Polska-Republika Czeska-Komisja Europejska w sprawie dokonywanych przez Czechy nadzwyczajnych kontroli polskiej wołowiny, wprowadzonych przez władze w Pradze po wykryciu w mięsie z Polski salmonelli.

KE wezwała wcześniej Czechy do rezygnacji z nadzwyczajnych kontroli, uważając, że zastosowane środki są nieadekwatne do jednostkowego incydentu, jakim jest stwierdzenie obecności bakterii salmonelli w jednej partii wołowiny z Polski. To żądanie Czechy jednak odrzuciły. Dlatego zorganizowano spotkanie w Brukseli, na którym strony porozumiały się w tej kwestii.

