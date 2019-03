Podatek dochodowy – rozliczenie miesięczne czy kwartalne?

Zakładając własną działalność gospodarczą i wybierając opodatkowanie na zasadach ogólnych, czeka Cię jeszcze jedna decyzja. Dotyczy ona sposobu rozliczania podatku dochodowego, a konkretnie sposobu opłacania zaliczek. Rozliczenie miesięczne czy kwartalne? Poznaj szczegóły i podejmij decyzję o wiele bardziej świadomie.

Rozpoczynając prowadzenie własnej działalności, po wyborze opodatkowania na zasadach ogólnych, pozostaje jeszcze kwestia rozliczania podatku dochodowego, a mianowicie wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Tutaj możesz wybrać: comiesięcznie bądź kwartalnie. Kryteria są nieco łagodniejsze niż w przypadku rozliczania podatku VAT, aczkolwiek o zaliczkach wpłacanych kwartalnie warto wiedzieć więcej.

Miesięcznie – popularnie, bo dla każdego

Zdecydowanie najbardziej popularną formą wpłacania zaliczek na podatek dochodowy jest opłacanie miesięczne tego zobowiązania. W tym przypadku czas masz do 20. każdego miesiąca. Podstawą naliczenia zaliczki jest dochód. Ostateczna kwota to różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu od początku roku, a sumą zaliczek uregulowanych za poprzednie miesiące. Rozwiązanie to jest popularne m.in. dlatego, iż nie wymaga składania żadnych oświadczeń i jest dostępne dla każdego podatnika. Do największych minusów należy natomiast konieczność pamiętania o wyliczeniu zaliczki i opłacenia jej w konkretnym terminie – do 20. dnia danego miesiąca, co w natłoku comiesięcznych zobowiązań przedsiębiorcy szybko może umknąć.

Kwartalnie – prościej, ale po spełnieniu określonych wymogów

Drugą opcją dla podatników jest kwartalne rozliczanie podatku dochodowego. To rozwiązanie coraz bardziej popularne, aczkolwiek przeznaczone dla „wybranych” przedsiębiorców. Aby móc opłacać zaliczki na podatek dochodowy jedynie raz na kwartał, należy bowiem być małym podatnikiem (wartość Twojego przychodu w poprzednim roku, wraz z należnym VAT, nie może przekroczyć 1 200 000 Euro) bądź osobą, która dopiero rozpoczyna działalność gospodarczą. To spory ukłon w stronę dopiero rozwijających skrzydła w pracy „na swoim”.

W przypadku zaliczek na podatek dochodowych opłacanych kwartalnie przelew do urzędu skarbowego wykonujemy do 20. dnia miesiąca następującego po kwartale. Czy warto skorzystać z tego przywileju? Jeśli księgowość prowadzisz samodzielnie i zależy Ci na ułatwieniu spraw organizacyjno-administracyjnych, na pewno warto rozważyć tę opcję. Wykonasz bowiem jeden przelew na kwartał, choć na pewno mocniej odczujesz tę kwotę niż w przypadku comiesięcznych, rozłożonych płatności.