CD Projekt: 100 mln zł na produkcję gier i technologii

CD Projekt wydał na produkcję gier i nowych technologii blisko 100 mln zł w ub. r. W efekcie skumulowane saldo nakładów na projekty przekroczyło łącznie 250 mln zł, poinformował wiceprezes zarządu do spraw finansowych Piotr Nielubowicz.

„Rok ubiegły był dla nas okresem wytężonych inwestycji. Wydatki Grupy na produkcję gier i nowych technologii, wyniosły blisko 100 mln zł. To znaczy, że skumulowane saldo nakładów na projekty, nad którymi pracowaliśmy w minionym roku przekroczyło łącznie ćwierć miliarda zł. W procesie dewelopmentu zawsze przyświecają nam nadrzędne cele – dostarczenia graczom bezkonkurencyjnej jakości i wciągającej historii, dzięki czemu nasze gry sprzedają się latami i pozytywnie dokładają się do wyniku Grupy” – powiedział Nielubowicz, cytowany w komunikacie.

„W minionym roku znacznie zwiększyliśmy moce twórcze zarówno w ramach studia w Warszawie, jak i w Krakowie. Dołączył do nas też bardzo uzdolniony zespół z Wrocławia oraz twórcy ze Spokko, którzy w ramach nowo powołanej spółki pracują nad nieogłoszonym jeszcze projektem mobilnym. Pod względem rozbudowy potencjału twórczego był to najbardziej intensywny rok w naszej historii” – dodał prezes Adam Kiciński, cytowany w komunikacie.

W minionym roku spółka pracowała też nad zapewnieniem premierze Cyberpunka najszerszej możliwej obecności na półkach sklepowych całego świata.

„Podpisaliśmy szereg umów na dystrybucję fizyczną obejmujących już w sumie kilkadziesiąt krajów, w tym kluczowe dla nas terytoria Ameryki Północnej i zachodniej Europy. Kolejne umowy są finalizowane” – wskazał Kiciński.

Przyszłość zapowiada się niesamowicie

Działania podejmowane w ubr. nie mają obecnie wpływu na wyniki Grupy CD Projekt Red, ale są inwestycją w przyszłość, a ta zapowiada się niesamowicie, poinformował prezes Adam Kiciński.

„Zeszłoroczne sprawdziany to dopiero początek. Nieustająco rozbudowujemy naszą firmę, w ubiegłym roku znacznie zwiększyliśmy moce twórcze zarówno w głównej siedzibie w Warszawie, jak i w krakowskim studio. Również w minionym roku CD Projekt RED został wzmocniony o bardzo uzdolniony zespół z Wrocławia, gdzie otworzyliśmy kolejne studio. W 2018 r. do Grupy dołączyli też twórcy ze Spokko, którzy pracują nad nieogłoszonym jeszcze projektem mobilnym. W GOG.com od jakiegoś czasu wdrażamy duże zmiany związane z prowadzonym przez spółkę biznesem. Stale pracujemy nad synergiami między naszymi dwoma segmentami, czego przykładem może być projekt Gwint realizowany połączonymi siłami REDa i GOGa. Te działania choć nie mają obecnie wpływu na wyniki Grupy, są naszą inwestycją w przyszłość, a ta zapowiada się niesamowicie” – napisał Kiciński w liście do akcjonariuszy.

W raporcie rocznym CD Projekt wskazał, że spodziewa się m.in. istotnych nakładów w najbliższych kwartałach związanych z wydaniem gry Cyberpunk 2077.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria „Wiedźmin”, obecnie trwają prace nad „Cyberpunk 2077”.

