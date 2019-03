Rosjanie przeprowadzają masowe rewizje u Tatarów

Rosyjskie służby specjalne przeprowadzają w środę masowe rewizje w domach i mieszkaniach proukraińskich działaczy społeczności tatarskiej na zaanektowanym Krymie - poinformowała nadająca na Ukrainie tatarska stacja telewizyjna ATR.

„Dziś na Krymie obława!!! Pod co najmniej 25 adresami jednocześnie przeprowadzane są rewizje. Aktywiści podają adresy i nazwiska (przeszukiwanych). Jeśli ktoś posiada jakieś informacje - od razu zawiadamiajcie” - napisał na Facebooku Ilmi Umerow, zastępca przewodniczącego samorządu Tatarów krymskich, Medżlisu.

Wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy Iryna Heraszczenko przekazała, że prócz rewizji na Krymie trwają areszty przeciwników przynależności półwyspu do Rosji.

To pobrzękiwanie szabelką przed domami Tatarów krymskich przed ukraińskimi wyborami jest zastraszaniem tych, kto oczekuje na powrót Krymu do Ukrainy. W Donbasie okupanci strzelają i zabijają, a na Krymie aresztują wszystkich, kto reprezentuje stanowisko proukraińskie. Terror, znęcanie się, tortury i naciski to taktyka FSB (Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji)” - oświadczyła Heraszczenko.