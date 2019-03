Parkingi buforowe dla Portu Gdańsk

Parking przy ulicy Śnieżnej to pierwszy element systemu parkingów buforowych dla klientów gdańskiego portu. Liczba miejsc parkingowych w Porcie Gdańsk będzie się sukcesywnie zwiększać - czytamy w komunikacie

Przeładunki w Porcie Gdańsk dynamicznie rosną. Powoduje to wzrost ruchu samochodowego oraz większe zapotrzebowanie na miejsca parkingowe. Odpowiadając na te wyzwania, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk wybudował parking buforowy, który właśnie został oddany do użytku.

Ogrodzony, oświetlony i monitorowany teren parkingu jest w stanie przyjąć 62 samochody ciężarowe. Wjazdy wyposażono w szlabany, którymi sterują pracownicy ochrony. Do czasu wdrożenia przez Zarząd Portu jednolitego systemu awizacji samochodów ciężarowych, korzystanie z parkingu buforowego jest bezpłatne i odbywa się na podstawie awizacji elektronicznej.

Parking posiada zaplecze socjalne. Na terenie parkingu znajduje się poczekalnia dla kierowców, a także prysznice i toalety. Zaplecze sanitarne przystosowane zostało dla osób niepełnosprawnych.

Parking buforowy powstał w celu usprawnienia ruchu związanego z transportem ładunków. Za kompleksową realizację inwestycji odpowiedzialna była gdyńska firma MTM. Wybudowany parking umożliwi lepszą kontrolę ruchu pojazdów. Wpłynie również na oszczędność czasu naszych klientów. Dzięki niemu kierowcy będą mogli spokojnie oczekiwać na załadunek lub rozładunek na terenie Portu. Korzyści płynące z parkingu odczują nie tylko kierowcy i pracownicy portowych terminali, ale także mieszkańcy Nowego Portu, ponieważ wyeliminuje zatory na ul. Marynarki Polskiej - tłumaczy Marcin Osowski, Wiceprezes ZMPG ds. Infrastruktury.

Koszt inwestycji wyniósł 5,5 mln zł. Budowa w całości została sfinansowana ze środków własnych ZMPG. Parking buforowy to pierwszy obiekt na terenie Portu Gdańsk, przeznaczony wyłącznie do użytku dla ciężarówek obsługujących Port. Zarząd Portu planuje budowę trzech kolejnych. Pierwszy obiekt powstanie w roku 2020 przy ul. Nowej Portowej, drugi przy ul Kontenerowej, a ostatni przy ul. Ku Ujściu. Łącznie to ponad 500 miejsc parkingowych.

Bardzo zależało nam na czasie realizacji, dlatego zdecydowaliśmy się na formułę „zaprojektuj i zbuduj”, co przyspieszyło oddanie parkingu do użytku. Wykorzystaliśmy innowacyjną technologię betonu wałowanego, który jest znacznie trwalszy i tańszy od zwykłej nawierzchni betonowej. Jeżeli się sprawdzi, będziemy używać go przy budowie kolejnych parkingów, dróg lub placów składowych – mówi Sylwia Artichowicz, Dyrektor Departamentu Utrzymania Infrastruktury w ZMPG.

Port Gdańsk/ as/