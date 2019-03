Nie mamy pojęcia o finansach

Z sondażu wynika, że 48 proc. bezrobotnych nie wyraża gotowości do podjęcia zatrudnienia w najbliższym czasie. Gotowość do podjęcia pracy wyraziło 49 proc. bezrobotnych. 3 proc. nie ma zdania w tej sprawie. CBOS podkreśliło, że odsetek zdeklarowanych bezrobotnych niegotowych do szybkiego podjęcia zatrudnienia jest najwyższy w historii badań - ponad dwukrotnie wyższy niż w latach 2005-2006 i…