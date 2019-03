UE przeznaczy 50 mln euro pomocy dla Wenezuelczyków

W związku z pogłębiającym się kryzysem w Wenezueli UE postanowiła przeznaczyć dodatkowe 50 mln euro wsparcia dla obywateli tego kraju - poinformowała w środę Komisja Europejska.

Środki będą przeznaczone na kryzysowe schronienia, ochronę zdrowia, usługi żywieniowe, dostęp do bezpiecznej wody i sanitariatów, a także edukację dzieci - powiedział na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik KE Alexander Winterstein.

Wraz z nową zadeklarowaną kwotą całkowita suma wsparcia w związku z kryzysem w Wenezueli wynosi ze strony Unii 117,6 mln euro od 2018 r. Wspólnota bierze też udział w działaniach nakierowanych na rozwiązanie kryzysu. W czwartek szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini w Ekwadorze weźmie udział w spotkaniu międzynarodowej grupy kontaktowej. W jej ramach spotkają się UE, osiem państw członkowskich oraz kilka krajów Ameryki Południowej.

Unia Europejska pozostaje na czele międzynarodowej mobilizacji w celu wsparcia Wenezuelczyków. Pracujemy nad wzmocnieniem współpracy międzynarodowej, by upewnić się, że pomoc humanitarna, w tym nowe środki, dotrą do potrzebujących w Wenezueli i poza nią niezależnymi kanałami, bez jakiejkolwiek próby upolitycznienia wsparcia - oświadczyła Mogherini.

Unia wspiera Wenezuelę i kraje ościenne od kilku lat, zapewniając finansowanie organizacjom partnerskim nastawionym na niesienie pomocy humanitarnej i pomagającym ludziom w terenie.

Wenezuela przechodzi piąty rok recesji gospodarczej i hiperinflacji. Sytuacja ta spowodowała załamanie się usług zdrowotnych i edukacyjnych, niedostatek żywności i leków, przemoc i brak bezpieczeństwa. W niektórych regionach wskaźniki niedożywienia wśród dzieci są na krytycznym poziomie.

Kryzys spowodował bezprecedensowe przesiedlenia ludności. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych w całym regionie jest 3,4 mln uchodźców, z czego ponad 1,1 mln - w Kolumbii, ponad 506 tys. - w Peru i 221 tys. w Ekwadorze. Wielu innych uciekło do innych krajów Ameryki Południowej, na Karaiby i do Ameryki Środkowej. Jest to największy przepływ migracyjny kiedykolwiek odnotowany w Ameryce Łacińskiej.

Na fali masowych wystąpień przeciwko prezydentowi Nicolasowi Maduro przewodniczący wenezuelskiego parlamentu i lider tamtejszej opozycji Juan Guaido pod koniec stycznia ogłosił się tymczasowym przywódcą Wenezueli. Wiele krajów, w tym USA i większość państw UE, uznało Guaido za prawowitego prezydenta Wenezueli. Maduro zachowuje jednak poparcie Rosji, Chin i Kuby, a także kontrolę nad instytucjami państwowymi i armią.

W kraju trwa stan faktycznej dwuwładzy, pogłębia się najpoważniejszy kryzys polityczny i gospodarczy w jego historii. Wenezuelska gospodarka znajduje się w zastoju, waluta nie ma praktycznie żadnej wartości, a w sklepach brakuje wszystkiego.

PAP SzSz