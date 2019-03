Koleje Mazowieckie zamówiły 12 nowych pociągów

12 pociągów Flirt trafi do Kolei Mazowieckich; spółka podpisała umowę ze szwajcarskim producentem - poinformował prezes KM Robert Stępień. Wartość zamówienia to ok. 405 mln zł, a cała umowa na dostawę 71 pojazdów dla KM przekracza 2,2 mld zł. To największy kontrakt w historii polskiej kolei.

To druga umowa wykonawcza kontraktu na zakup 71 pociągów tego typu. Pierwsza, na zakup sześciu pojazdów, została podpisana w maju 2018 r. - powiedział na konferencji prasowej Stępień. Jak dodał, kupione pociągi pojadą trasą Sochaczew-Warszawa-Celestynów.

Prezes dodał, że KM i Stadler podpiszą jeszcze trzy kontrakty w następnych dwóch latach.

Pierwszy to umowa na dostawę kolejnych 12 pięcioczłonowych pojazdów do 29 lutego 2020 r., które będą przeznaczone na trasę Skierniewice-Warszawa-Mińsk Mazowiecki. Druga umowa ma obejmować dostawę 15 pięcioczłonowych pojazdów, zostanie podpisana do 31 sierpnia 2020 r., a zakupione pojazdy trafią na trasę Góra Kalwaria/Czachówek-Modlin. Ostatnia, trzecia umowa dotyczy dostawy 16 pięcioczłonowych pojazdów, podpiszemy ją do 31 marca 2021 r., a kupione składy zasilą trasę Warszawa-Tłuszcz - wymienił.

Szef KM poinformował, że wartość podpisanej w czwartek umowy (na 12 Flirtów) opiewa na blisko 405 mln zł. Zaznaczył jednocześnie, że wartość całego kontraktu na 71 pojazdów przekracza 2,2 mld zł. Będzie on realizowany przy wsparciu środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - dofinansowanie wyniesie 96,16 mln zł, oraz z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (dofinansowanie w wysokości 580 mln zł).

Na realizację tej inwestycji otrzymaliśmy także kredyt na ponad 1 mld zł z Banku Gospodarstwa Krajowego i PKO Banku Polskiego, ale też musieliśmy przygotować środki własne - podkreślił prezes.

Tomasz Prejs z zarządu firmy Stadler Polska, która realizuje zamówienie dla Kolei Mazowieckich, powiedział na konferencji, że nowe składy powstają w zakładach w Siedlcach i firma kooperuje z polskimi poddostawcami. Dodał, że na potrzeby realizacji umowy z mazowieckiem przewoźnikiem firma zwiększyła zatrudnianie do 250 osób. Jego zdaniem kolejne etapy realizacji kontraktu pozwolą firmie utrzymać te miejsca pracy w następnych latach.

SzSz (PAP)