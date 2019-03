Żywot "Daru Młodzieży" dobiega końca

Chciałbym ogłosić program budowy nowego żaglowca, który zastąpi Dar Młodzieży, i wielki konkurs narodowy na wybór nazwy dla tego nowego żaglowca - powiedział w czwartek w Gdyni minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Budowę nowego żaglowca szkoleniowego Gróbarczyk ogłosił podczas uroczystości powitania na skwerze Kościuszki w Gdyni Daru Młodzieży, który zakończył w czwartek rejs dookoła świata. W trakcie podróży jednostka odwiedziła 23 porty w kilkunastu państwach. Rejs zorganizowano dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Po 10 miesiącach długiego rejsu Dar Młodzieży wrócił do domu, kończąc w ten sposób Rejs Niepodległości. Przemierzył trzy oceany, wiele mórz, zawitał w 23 portach. To trzecia wielka wyprawa polskiego żaglowca . Witam was w Polsce, witamy was w ojczyźnie i witam was w Gdyni. To był trudny rejs, trzeba było się zmierzyć z żywiołem, własnymi słabościami, szukać zaufania wśród załogantów - co jest podstawą w pracy na morzu. Wypłynęliście z wielkim, ważnym przesłaniem: powiedzieć światu, że Polska jest najważniejsza. Dobrze wypełniliście to zadanie. Dziękuję wam za to - mówił minister.