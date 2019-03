Prezes PKO BP: Nasz system bankowy pękł na dwie części

W kwietniowym wydaniu „Gazety Bankowej” Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP, największego polskiego banku mówi o kondycji polskiego sektora bankowego, jego silnych stronach i negatywnych trendach, o znaczeniu cyfryzacji dla branży finansowej, oraz wyzwaniach strategicznych dla polskiej gospodarki. Tematem wiodącym wydania są bezpośrednie inwestycje zagraniczne i koniunktura dla inwestorów w Polsce. Nowe wydanie najstarszego polskiego miesięcznika ekonomicznego już w sprzedaży.

„Nasz system bankowy pękł na dwie części. W jednej znajdują się banki z pierwszej dziesiątki, dobre lub bardzo dobre. W drugiej – kolejne, które chcą być uniwersalne, ale są za małe i mają ROE, czyli zwrot z kapitału, bliski zeru. Nie wiemy, co się tam kryje. Gdy się wyciągnie średnią dla wszystkich banków, to ona wypadnie na trójkę z plusem. Ale gdy wejdzie się głębiej w te dane, to okaże się, że problem leży w małych instytucjach, które nie są zdolne do tego, by inwestować w rozwój, by osiągnąć odpowiednią rentowność. Mogą tworzyć one ryzyko systemowe” - mówi Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego w wywiadzie pod tytułem „Jedziemy na tym samym wózku”, który przeprowadzili Maciej Wośko i Stanisław Koczot.

„Z dużym spokojem możemy mówić o przyszłości. Przeprowadziliśmy proces przejęcia kilku instytucji, zbudowaliśmy dużą grupę finansową, ze znaczącą przewagą nad drugim czy trzecim bankiem. Jednocześnie jesteśmy bardzo rentowni. Przygotowaliśmy się na gorsze czasy, tylko obawiam się, czy inne podmioty sektora bankowego są do tego przygotowane. PKO BP nie jest osobną wyspą, w jakimś sensie jedziemy na tym samym wózku. Jeżeli jakaś część instytucji finansowych będzie ciążyła całemu systemowi, będzie hamowała również nas” – podkreśla prezes największego polskiego banku .

„Inwestorzy zagraniczni reinwestują w naszym kraju coraz większą część swoich zysków, co jest bardzo dobrym sygnałem. Ale to nie oznacza, że nie ma czego poprawiać w zakresie atrakcyjności inwestycyjnej Polski” – taką tezę stawia Piotr Rosik w tekście „Kapitał płynie do Polski”, rozpoczynającym obszerny blok poświęcony bezpośrednim inwestycjom zagranicznym w Polsce.

„Obecnie największymi atutami Polski – według ekspertów PAIH– są wykwalifikowani pracownicy, stabilna gospodarka, położenie geograficzne i ułatwiony dostęp do największej gospodarki Unii Europejskiej, czyli do Niemiec. PAIH wskazuje, że pozycję Polski w rywalizacji o inwestycje zagraniczne ma polepszyć znowelizowany system wspierania inwestycji” - wskazuje autor tekstu w „Gazecie Bankowej”.

„Zdaniem ekspertów, w ostatnich latach w BIZ widać bardzo wyraźną i pozytywną dla polskiej gospodarki tendencję: rośnie rola sektora usługowego. W 2017 roku inwestycje w sektor usług stanowiły 60 proc. zagranicznych inwestycji ogółem, według danych NBP. Polska przechodzi od gospodarki produkcyjnej do usługowej, przy czym warto pamiętać, że biznesowe projekty z sektora usług nie są tak kapitałochłonne, jak produkcyjne (ale są za to pracochłonne). PAIH potwierdza, że projektów usługowych i B+R jest coraz więcej i mają coraz większe znaczenie w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych.” - pisze Piotr Rosik.

„Gazeta Bankowa” poświęca wiele miejsca inwestycji równie ważnej, co głośnej w Polsce, czyli przekopowi Mierzei Wiślanej. Arkady Saulski, w tekście „Strategiczna Mierzeja” podkreśla, że „Koszt inwestycji, wynoszący obecnie 880 mln złotych choć wydaje się wygórowany jest akceptowalny. Włączenie portu w Elblągu do sieci polskich portów, także w zakresie żeglugi śródlądowej (prace nad użeglownieniem polskich rzek prowadzone są już od 2016 roku) będzie impulsem rozwojowym dla regionu, z kolei włączenie Zalewu Wiślanego i Wisły do szerszej strategii transportowej Polski wpłynie pozytywnie na rozwój całego kraju i może przyczynić się do rozwojowego skoku.”

Autor „Gazety Bankowej” rozmawia na temat inwestycji z Markiem Gróbarczykiem, ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, który przekonuje: „Mamy przygotowane analizy społeczno-ekonomiczne, które powstawały przez wiele lat, także za naszych poprzedników. Te analizy jednoznacznie wskazały, że to ogromna szansa rozwojowa dla tamtej części Polski. I wbrew temu, co mówią niektórzy eksperci, zwróci się ona nie za 450 lat, lecz za 20 lat. Gwarantuję, że tak jak było niegdyś z budową portu w Gdyni, że przed budową krytykowano pomysł, a po budowie liczba krytyków spadła niemal do zera, tak samo będzie z Przekopem Mierzei Wiślanej.”

Marek Jaślan w tekście „Bankowa rewolucja 5G” wskazuje, że „sieci nowej generacji znajdą szybko zastosowanie, np. w zdalnej medycznie ułatwiająca dostęp do opieki zdrowotnej, inteligentnych fabrykach i automatyce przemysłowej czy rozrywce przy wykorzystaniu rozszerzonej rzeczywistości. Wszystkie te branże wiążą z 5G duże nadzieje, bo technologia niesie ze sobą takie obietnice, jak: znaczne zwiększenie szybkości pracy w sieciach, 10-krotnie lepszą wydajność widma, efektywność energetyczną i szybkość transmisji danych na poziomie 10 Gbit/s oraz opóźnienia na poziomie nawet poniżej 1 ms (milisekundy). A co z bankowością?Pojawienie się sieci komórkowych nowej generacji da fintechom nowe narzędzie, napędzające ich rozwój – można usłyszeć w branży IT. A co z bankami? Nie mogą stać w miejscu. Prędzej czy później będą więc musiały przetestować możliwości sieci 5G”.

„Gazeta Bankowa” zamieszcza też obszerną relację z debaty „Czy powinniśmy bać się technologii 5G?”, w której wzięli udział zarówno przedstawiciele administracji publicznej i resortu cyfryzacji, jak i eksperci reprezentujący instytucje zajmujące się rozwojem cyfrowym, a także uczestników rynku – operatorów i dostawców technologii

W najnowszym numerze „Gazety Bankowej” przeczytamy także o tym, czy przygniecie nas globalny dług, o przeboju wśród polskich ciułaczy, o tym dlaczego magazyny i usługi logistyczne rosną jak w Polsce jak na drożdżach, jak Rosja i Niemcy za pomocą Nord Stream 2 chcą wyeliminować dolara z rozliczeń w handlu ropą i gazem, czy 130 mln zł, jakie rząd zainwestuje w szkółki piłkarskie będzie na lata najlepszą inwestycją wizerunkową Polski .

