20 mln złotych trafi na biblioteki publiczne

Przekazaliśmy dodatkowe 20 mln zł na remont, przebudowę, rozbudowę oraz wyposażenie bibliotek publicznych - poinformował w czwartek w Cegłowie (woj. mazowieckie) wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński. „To kropla w morzu potrzeb” - podkreślił.

W czwartek w Gminnej Bibliotece Publicznej - Kulturoteki w Cegłowie, która została zmodernizowana za pieniądze z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, odbyła się konferencja pt. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - ciąg dalszy. Miliony na książki i biblioteki. Nasza inwestycja w przyszłość” z udziałem m.in. wicepremiera, ministra kultury prof. Piotra Glińskiego, dyrektora Instytutu Książki Dariusza Jaworskiego, dyrektora Biblioteki Narodowej dr Tomasza Makowskiego oraz dyrektora Gminnej Bibliotece Publicznej - Kulturoteki w Cegłowie Tadeusza Lempkowskiego.

W trakcie konferencji wicepremier Gliński podał, że zwiększył o 20 mln zł - po 10 mln na lata 2019 i 2020 - budżet Priorytetu 2 - „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Tym samym do 40 milionów rocznie wzrosła pula środków przeznaczona na działania związane z remontem, przebudową, rozbudową, budową oraz wyposażeniem bibliotek publicznych. „Uzupełniliśmy ten program jeszcze o 20 mln zł na te ostatnie dwa lata, bo po prostu zabrakło środków” - powiedział minister kultury. „Było tak wiele dobrych projektów, jeżeli chodzi o biblioteki, że wydaliśmy pieniądze i musieliśmy dołożyć na te ostatnie dwa lata środki” - wyjaśnił szef MKiDN. Podkreślił, że to wciąż jest „kropla w morzu potrzeb i w morzu zapotrzebowań, które są sformalizowane w postaci wniosków”.

Uprawnionymi wnioskodawcami są samorządowe instytucje kultury - gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminne instytucje kultury, w skład, których wchodzą biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim są odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska (bez ograniczenia liczby mieszkańców) oraz gmina miejska (do 50 tys. mieszkańców). Minimalna kwota dofinansowania wynosi 50 tys. zł, a maksymalna 2 mln zł.

Od początku trwania programu - w ramach czterech naborów - z budżetu państwa przeznaczono na dofinansowania łącznie 150 milionów złotych i wsparto aż 203 obiekty biblioteczne w całej Polsce. Operatorem Priorytetu 2 - „Infrastruktura Bibliotek” jest Instytut Książki. Dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski podał, że dzięki tym pieniądzom udało się wybudować nowe obiekty, niektóre został rozbudowane albo na nowo wyposażone.

Na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa składają się również: Priorytet 1 - „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” obsługiwany przez Bibliotekę Narodową oraz Priorytet 3 - „Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”, którego operatorem jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. W ramach tych trzech priorytetów do bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych zostało zakupionych blisko 11 mln nowości wydawniczych, na łączną kwotę 285 mln złotych.

„Takie miejsce, jak biblioteka w Cegłowie, powinno być w każdej gminie. Tak świetnie zorganizowane, tak dobrze wyremontowane oraz z dostępem do najnowszych technologii, do najnowszych możliwości, które cywilizacja przynosi, do tego wszystkiego, co nam wiedza, nauka, kultura przynosi” - podkreślił dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski.

Wskazał, że „inwestycja w biblioteki nie jest częścią procesu anachronicznego, to nie jest część dawnego świata, inwestycja w bibliotekę to jest inwestycja w modernizację społeczną”. „My chcemy podnosić kompetencje Polaków tam, gdzie mieszkają. Jest ogromna przepaść między możliwościami tych, którzy mieszkają w dużych miastach i tymi, którzy mieszkają w mniejszych ośrodkach. Biblioteka publiczna jest jednym z podstawowych narzędzi, którym możemy dystans między głównymi ośrodkami a mniejszymi zniwelować” - podkreślił. „A zatem - jak mówił Makowski - to nie jest koszt, to jest inwestycja dobrze później się zwracająca”.

Po konferencji prasowej minister kultury złożył wizytę w XVI-wiecznym kościele pw. św. Jana Chrzciciela i św. Andrzeja Apostoła w Cegłowie, który jest odnawiany ze środków MKiDN. „Zabezpieczyliśmy ten kościół przed zniszczeniem, pierwsze pieniądze poszły na dach, żeby można było odtworzyć unikatowe, drewniane sklepienie. W środku znajduje się ołtarz ucznia Wita Stwosza. Łącznie ministerstwo przeznaczyło na renowację tego akurat kościoła ok. 1 mln 100 tys. zł” - powiedział Gliński.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa to uchwalony przez rząd wieloletni program na lata 2016-2020. Celem działającego w ramach programu Priorytetu 2 - „Infrastruktura bibliotek” jest zwiększenie roli bibliotek publicznych za sprawą ich modernizacji, a także wsparcie ich roli w życiu społeczności lokalnych.

