Rusza program dla mody

Rusza program wsparcia dla eksporterów z branży modowej Akcelerator Branżowy „Moda Polska” - poinformowało w czwartek Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Producenci m.in. odzieży, czy obuwia mogą zgłaszać chęć udziału w programie do 10 kwietnia br.

Program stworzyły wspólnie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polski Fundusz Rozwoju przy współpracy ze spółkami z Grupy PFR. Ma on pomóc małym i średnim polskim firmom w skutecznej ekspansji na rynki zagraniczne.

Jak zauważa minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, ubrania tekstylia to jedna z naszych eksportowych specjalności. Przypomina, że w zeszłym roku polskie firmy z branży modowej zwiększyły eksport o ponad 15 proc. „To pokazuje, że zagraniczni odbiorcy są zainteresowani naszą ofertą. Warto to wykorzystać” - zachęca minister cytowana w komunikacie MPiT. Dodaje, że „Akcelerator Branżowy +Moda Polska+ pomoże „jeszcze bardziej ożywić ekspansję, zarówno eksportową, jak i inwestycyjną polskich firm na międzynarodowych rynkach”

Z informacji resortu wynika, że akceleratory branżowe to inicjatywy, które mają wpierać eksport firm „z obszarów, w których polskie przedsiębiorstwa mają szansę zasłynąć za granicą”. Są to m.in. branża meblarska, modowa, kosmetyczna, biotechnologiczna, farmaceutyczna, a także sektory: spożywczy, IT/ICT oraz usług prozdrowotnych.

„Po sukcesie Akceleratora Eksportu Branży Meblarskiej przyszedł czas na uruchomienie kolejnego programu wsparcia - tym razem stworzonego z myślą o polskich małych, średnich i dużych przedsiębiorcach modowych, którzy już eksportują lub planują ekspansję na rynki zagraniczne” - zapowiada Bartłomiej Pawlak, wiceprezes PFR.

Największą część tego sektora stanowi przemysł odzieżowy, jednak obejmuje on także produkcję m.in. obuwia, bielizny, biżuterii (także sztucznej), nakryć głowy, toreb, wyrobów kaletniczych i rymarskich, odzieży skórzanej czy okularów.

W tej chwili - jak informuje resort przedsiębiorczości i technologii - polski rynek modowy zajmuje ósme miejsce w Europie pod względem obrotów i szóste miejsce w nakładach inwestycyjnych. Co więcej, pomimo sygnałów spowolnienia gospodarczego w Europie i związanej z tym większej skłonności do oszczędzania, wartość sektora modowego systematycznie rośnie - aktualnie wynosi ona 29,1 mld zł, a do 2022 r. ma wzrosnąć nawet do 43 mld zł. Sektor ten odpowiada za prawie 8,5 proc. eksportu Polski. Największymi odbiorcami wyrobów „Mody Polskiej” są Niemcy, Czechy, Rumunia, Rosja i Węgry.

Jednym z największych eksporterów polskich ubrań jest firma LPP, właściciel marek Reserved, Cropp, House i Mohito. Poza salonami w Berlinie czy Londynie, produkty LPP można kupić również w Egipcie, Arabii Saudyjskiej czy Katarze. Europę Wschodnią za cel obrali z kolei właściciele marek Top Secret i 4F. Polskie marki premium reprezentuje natomiast La Mania Joanny Przetakiewicz czy Emanuel Berg, natomiast branżę obuwniczą firmy CCC, Wojas i Gino Rossi.

Jak informuje resort, program wsparcia obejmuje trzy etapy działań: pierwszy to „strefa rozwiązań”, obejmująca dwudniowe spotkanie warsztatowe, które pokaże dostępne narzędzia dla rozwoju eksportu oferowane przez Grupę PFR oraz podmioty współpracujące z Akceleratorem. Warsztaty odbędą się w dniach 24 - 25.04.2019 r.

Drugi etap to „strefa dialogu”, który ma odbyć się w terminie 15.04 - 31.05.2019 r. W tym czasie przewidziany jest dialog zainteresowanych firm z administracją publiczną i ekspertami po to, aby wspólnie znaleźć rozwiązania dynamicznego rozwoju całego sektora. Etap ten nastawiony jest na kreowanie nowych rozwiązań dla eksportu.

Trzeci etap, „strefa B2B” to będą spotkania przedsiębiorców z instytucjami z Grupy PFR, których celem ma być „indywidualny dobór narzędzi wsparcia eksportu do potrzeb firmy”. Etap ten odbędzie się w terminie 26.04. - 31.05.2019 r.

Zgłoszenia można przesyłać do 10.04.2019 r. za pośrednictwem strony: https://www.startup.pfr.pl/pl/program/akcelerator-branzowy-dla-sektora-moda-polska/

PAP/ as/