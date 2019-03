Miód coraz bardziej popularny

„W marcu jak w garncu” mówi polskie przysłowie i rzeczywiście widzimy co dzieje się za oknem. Zmiany temperatur i zmęczenie po okresie zimowym mogą powodować osłabienie organizmu i wystawiać nas na niebezpieczeństwo zachorowania.

Spośród wielu naturalnych sposobów na zwiększenie odporności chyba najsmaczniejszym jest stosowanie miodu i to nie byle jakiego, tylko miodu Manuka.

Miód Manuka to perełka wśród wszystkich miodów – tłumaczy dr Jaonna Barczyńska kardiolog i internista. – Charakteryzuje się wysoką zawartością substancji bakteriostatycznej methylglyoxalu (MGO), który zawiera w kilkadziesiąt razy większym stężeniu niż inne miody. – Jak podają badania zrobione m.in. przez Thomasa Henlego z Politechniki Drezdeńskiej i dr Petera Molana, biochemika z Nowej Zelandii okazało się, że miód Manuka zawiera bardzo dużo wspomnianego methylglyoxalu - substancji czynnej odpowiadającej za działanie bakteriobójcze i przeciwgrzybicze. Miody europejskie czy amerykańskie zawierają 4-6 mg/kg tego związku, dla porównania jego zawartość w miodzie Manuka 550+ to według badań 770 mg/kg. Dzięki temu wyróżnikowi miód Manuka może być naturalnym sposobem na przeciwdziałanie chorobom czy wzmacnianie organizmu już podczas zachorowania, co potwierdza pani dr Joanna Barczyńska:

Miód Manuka doskonale wspomaga organizm do powrotu do zdrowia po przebytej infekcji, a podczas łagodnie przebiegającej choroby może wręcz zastąpić antybiotyk. W przypadku leczenia trudno gojących się ran, powstających na przykład w wyniku cukrzycy, miód stosowany na skórę dwa razy dziennie prowadził do zagojenia się zmian w około dwa tygodnie. Podobnie miód Manuka przynosi poprawę w wypadku zmian trądzikowych u młodych ludzi”.

Miód Manuka obecnie jest szeroko stosowany w ziołolecznictwie. Nie tylko wzmacnia odporność i wspomaga leczenie górnych dróg oddechowych, stanów zapalnych układu pokarmowego, ale także zaburzeń metabolicznych, niektórzy chwalą sobie jego wpływ w walce ze zgagą czy innymi problemami trawiennymi. Wyliczanka jest długa i pewnie każdy znajdzie w niej coś dla siebie. Pozostaje pytanie: jak najlepiej go stosować? Miód manuka jest produktem spożywczym, dlatego nie ma jasno określonego dawkowania. Natomiast zaleca się spożywać go na czczo – najlepiej dwie, trzy łyżeczki 20 minut przed posiłkiem – albo jeżeli ktoś ma taką możliwość, trzy razy po jednej łyżeczce przed każdym posiłkiem – mówi promotor & coach zdrowia Ilona Stępniak. Ponadto miód ten może być dodatkiem do mikstur i koktajli zdrowotnych. Pamiętajmy jednak by nie dodawać go bezpośrednio do wrzątku z herbatą, gdyż pozbawimy go w ten sposób wielu cennych składników.

W tym sezonie miód Manuka zyskuje coraz większą popularność. Czy to tylko moda? Wydaje się, że nie. Badania nad miodem trwają już od XIX w i cały czas są odrywane kolejne dobre właściwości tej substancji. A skoro wyniki badań zachęcają, to nawet jeśli jest to tylko nowy trend zdrowotny może warto, spróbować i przetestować na sobie jak miód z Nowej Zelandii w całkowicie naturalny sposób poprawia nam nie tylko smak naszych ulubionych potraw, ale i wzmacnia organizm po okresie zimowym.