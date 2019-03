Firma ustrzelona przez Snajpera: CI Games ze stratą

CI Games odnotowało 22,69 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2018 r. wobec 5,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

„W 2018 r. nie miała miejsca żadna premiera, w związku z tym zrealizowane przychody ze sprzedaży w wysokości 22 mln zł zostały osiągnięte dzięki sprzedaży produkcji z serii ‘Sniper’ i ‘Lords of the Fallen’. W 2018 r. podjęliśmy decyzję o korekcie wartości prac rozwojowych o 12,2 mln zł dotyczących ‘Sniper Ghost Warrior 3’ oraz wersji mobilnej ‘Lords of the Fallen’ (2,8 mln zł). Odpisy te prezentują operację księgową, która powiększyła stratę netto o 15 mln zł, natomiast nie miała ona wpływu na przepływy finansowe. Grupa odnotowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 8,8 mln zł i zainwestowała w prace rozwojowe ponad 24 mln zł” - napisał prezes Marek Tymiński w liście do akcjonariuszy.

Strata operacyjna wyniosła 22,38 mln zł wobec 12,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 21,99 mln zł w 2018 r. wobec 103,03 mln zł rok wcześniej.

„Rok 2018 uważam za bardzo udany. Dokonaliśmy szeregu znaczących zmian i na dziś posiadamy dużo mocniejsze fundamenty oraz realny potencjał aby nasze wyniki finansowe w latach kolejnych były znacząco lepsze od historycznie najlepszych. Branża gier wideo cały czas dynamicznie się rozwija i chcemy być również tego beneficjentem” - dodał Tymiński w liście.

Jak podkreślił, w rezultacie przyjęcia i wdrażania przez spółkę strategii ogłoszonej w czerwcu 2017 r., a zaktualizowanej w grudniu 2018 r., CI Games zmniejszyło znacząco wewnętrzne studio produkcyjne. Zespół liczący wcześniej ponad 100 osób składa się obecnie z około 30 specjalistów.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2018 r. wyniosła 21,51 mln zł wobec 6,48 mln zł zysku rok wcześniej.

CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).

