USA poszukuje nowej broni dla armii

Armia USA planuje wdrożenie do użytku nowej generacji broni palnej. Żołnierze mają otrzymać nowe karabinki bojowe oraz karabiny snajperskie.

W Fort Carson w stanie Colorado ósemka znajperów z 4 Dywizji Piechoty 2 Brygady armii USA testuje szereg egzemplarzy broni, w tym niemiecki karabin snajperski Heckler & Koch M110A1 Compact Semi-Automatic Sniper System (CSASS). Testy, które rozpoczęły się na początku roku do tej pory objęły łącznie wystrzelenie 8 tys. pocisków w rozmaitych warunkach atmosferycznych, pozycjach a także z wykorzystaniem rozmaitego ekwipunku - wszystko po to by sprawdzić jak radzi sobie broń w różnych, często niekorzystnych sytuacjach.

Według „The National Interest”, które relacjonuje testy armii zależy na tym by żołnierze otrzymali broń o lepszych parametrach jeśli chodzi o celność i niezawodność. Ale nie tylko H&K doczekało się testów swojej broni - armia chce w zaledwie 15 miesięcy wprowadzić do użytku całkowicie nową generację karabinów, która miałaby nie tylko większy zasięg ale była przy tym bardziej śmiercionośna.

Nowa broń ma być także lżejsza dzięki zastosowaniu nowych materiałów a także nowocześniejszej amunicji.

The National Interest/ War is Boring/ as/