Huawei: Wzrost zysku sięgnął 25 proc.

Huawei opublikował raport roczny z 2018 r. Firma utrzymała silny wzrost gospodarczy w 2018 r. Jej przychody ze sprzedaży zaokrąglono do 721,2 mld CNY (juanów), co oznacza wzrost o 19,5% rok do roku. Zysk netto osiągnął 59,3 mld CNY, co oznacza wzrost o 25,1% rok do roku – podała spółka w komunikacie ogłoszonym w Shenzhen (Chiny).

W ubiegłym roku Huawei zainwestował 101,5 mld CNY (14,1% przychodów ze sprzedaży) w badania i rozwój, zajmując piąte miejsce na świecie w tabeli wyników inwestycji przemysłowych B + R. W ciągu ostatnich dziesięciu lat wydatki na badania i rozwój Huawei osiągnęły ponad 480 miliardów CNY. Według oficjalnych danych opublikowanych przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO), Huawei złożył 5405 wniosków patentowych do tej organizacji w 2018 r., zajmując pierwsze miejsce wśród wszystkich firm na świecie.

Po opublikowaniu raportu rocznego Guo Ping, rotacyjny przewodniczący Huawei, powiedział:

Technologia komunikacji informacyjnej szybko wkracza w każdą branżę. Spowodowało to cyfrową, inteligentną transformację - siłę napędową naszej gospodarki cyfrowej. Konsekwentna inwestycja w innowacje 5G, wraz z komercyjnym wdrożeniem na dużą skalę. Huawei jest zaangażowany w budowanie najlepszych na świecie połączeń sieciowych. W trakcie tego procesu Huawei będzie nadal ściśle przestrzegać wszystkich odpowiednich standardów w celu budowy bezpiecznych, godnych zaufania i wysokiej jakości produktów. Pracując nad tym wyraźnie podkreślamy: bezpieczeństwo cybernetyczne i ochrona prywatności użytkowników stanowią absolutny szczyt naszej agendy. Jesteśmy przekonani, że firmy, które zdecydują się współpracować z Huawei, będą najbardziej konkurencyjne w erze 5G. A kraje, które zdecydują się współpracować z Huawei, zyskają przewagę w następnej fali wzrostu w gospodarce cyfrowej.

Firma Huawei wprowadziła na rynek swoje najnowsze rozwiązania AI 5G i SoftCOM, koncentrując się na ich jak najprostszym użytkowaniu i utrzymaniu. W 2018 r. Zaobserwowano również ciągłe innowacje w takich dziedzinach, jak szerokopasmowy dostęp do Internetu w domach i Internet przedmiotów (IoT), pomagając przewoźnikom wykorzystać nowe możliwości wzrostu. W 2018 r. Przychody ze sprzedaży usług przewoźnika Huawei osiągnęły 294 mld CNY, czyli mniej więcej tyle samo, co rok wcześniej.

W swojej działalności biznesowej firma Huawei kontynuowała dostarczanie rozwiązań chmurowych, big data, sztucznej inteligencji (AI) i IoT, a także szeregu produktów dla centrów danych, pamięci flash i WiFi. Włączając te technologie do swojej platformy cyfrowej, Huawei ułatwił budowę inteligentnych miast, bezpiecznych miast i inteligentnych kampusów, a także pomógł w cyfrowej transformacji swoich klientów w sektorach finansowym, transportowym i energetycznym.

Sprawozdania finansowe w ujęciu rocznym za 2018 r. są niezależnie kontrolowane przez KPMG, międzynarodową firmę księgową Big Four. Raport roczny 2018 Huawei dostępny jest na www.huawei.com/en/press-events/annual-report/2018 .