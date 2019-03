MPiT: Dane o inflacji świadczą o stabilizacji cen

Dane Głównego Urzędu Statystycznego na temat inflacji to dobra wiadomość dla przedsiębiorców; świadczy o stabilizacji cen i większej przewidywalności w gospodarce – oceniło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT).

W piątek Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał w szacunku flash, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2019 r. wzrosły o 1,7 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,3 proc. W lutym wskaźnik CPI wyniósł odpowiednio: 1,2 proc. rok do roku i 0,4 proc. miesiąc do miesiąca. Czytaj także: Inflacja szybko rośnie

Utrzymywanie się inflacji w dolnym przedziale odchyleń od celu inflacyjnego jest dobrą wiadomością dla przedsiębiorców, świadczącą o stabilizacji cen i zwiększaniu przewidywalności w gospodarce - ocenił resort w komentarzu.

Wskazał, że wzrost o 1,7 proc. wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych to wynik zbliżony do oczekiwań rynku (1,6 proc.).

Resort zaznaczył, że przed miesiącem wskaźnik był niższy i wyniósł 1,2 proc. (rok do roku), a charakter kosztowy inflacji wynikał z wyższych cen surowców.

W lutym ceny żywności i energii podwyższały inflację o 0,2 p.p., inflacja bazowa wyniosła 1,0 proc – wskazano.

Na podst. PAP