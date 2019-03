Powstaje europejski system wspierania innowacji

We wtorek w Wiedniu zespół GovTech Polska podpisze porozumienie z rządem Austrii. Celem umowy ma być m.in. wypracowanie podstaw do stworzenia jednolitego europejskiego ekosystemu wsparcia innowacji w sektorze publicznym - poinformował GovTech Polska.

GovTech Polska podpisze z austriackim rządem porozumienie, którego celem jest zacieśnienie partnerstwa oraz wypracowanie podstaw do stworzenia jednolitego europejskiego ekosystemu wsparcia innowacji w sektorze publicznym. To kolejne międzynarodowe porozumienie wypracowane przez zespół działający pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego - napisano w komunikacie.

Jak podano, GovTech Polska działa od kwietnia ubiegłego roku.

W tym czasie, wspólnie z Urzędem Zamówień Publicznych i po ponad 1000 godzinach konsultacji z polskim biznesem, przedsiębiorcami, naukowcami i innymi kreatywnymi jednostkami wypracował pionierski model pozyskiwania technologii w sektorze publicznym. Model, który jest unikatowy w skali globalnej i po który coraz chętniej sięgają kolejne kraje Unii Europejskiej - czytamy.

Dodano, że programem, który łączy administrację z MŚP, startupami, innowatorami technologicznymi i znacząco zwiększa ich udział w zamówieniach publicznych zainteresował się również rząd austriacki.

Poinformowano, że na konferencji GovTech Pioneers w Wiedniu, w której uczestniczą, m.in. startupy, fundusze VC, przedstawiciele GovTech Polska przeprowadzą warsztaty dotyczące modeli pozyskiwania innowacji w sektorze publicznym. Jak podano, ich zwieńczeniem będzie wypracowanie propozycji dla rządów całej Unii Europejskiej, pokazującej jak zwiększać innowacyjność instytucji publicznych. Podpisany zostanie też list intencyjny z przedstawicielami władz austriackich.

Unia Europejska wydaje ponad 14 proc. swojego PKB na zamówienia publiczne. Możemy albo 28 razy robić procedury w pojedynkę i marnować 13,5 z tych 14 proc., albo współpracować i stworzyć jednolity ekosystem wsparcia innowacji, który zapewni nam szybszy wzrost, lepsze usługi publiczne i wydatnie podniesie poziom życia mieszkańców - mówi, cytowana w komunikacie, dyrektor programu GovTech Polska w KPRM Justyna Orłowska.

Wyjaśniono, że na mocy porozumienia strony zadeklarują podjęcie działań zmierzających do zintegrowania działających rozwiązań we wspólny pakiet innowacji otwartych na przedsiębiorców z całej Europy. Ma to zapewnić nie tylko podwyższenie poziomu usług publicznych w obu krajach, ale i pomóc w rozwoju światowego rynku govtech, szacowanego na niemal 0,5 bln dol.

Programy govtechove pokazują, że współpraca administracji z innowatorami nie tylko przynosi korzyści obu stronom, ale przede wszystkim służy obywatelom. Dzielenie się doświadczeniami z różnych rynków sprawia, że nie tylko zyskujemy lepszą pozycję do stawienia czoła przyszłym wyzwaniom, ale i otwieramy nowe możliwości dla firm z całej Unii Europejskiej - dodała Orłowska.

W komunikacie napisano, że porozumienie z austriackim PPPI Service Center będzie kolejnym po szkockim CivTech kontraktem zawartym przez GovTech Polska, stanowiącym ważny krok na drodze ku utworzeniu jednolitego europejskiego ekosystemu wsparcia innowacji.

Świadczy o popularności opracowanego przez Polskę modelu wykorzystania konkursów do angażowania obywateli w proces powstawania technologii - oceniono.

PAP, MS