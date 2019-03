Kaczyński: Zachowamy wolność w internecie

Dokonamy takiej implementacji przepisów nazywanych ACTA 2, że zachowamy wolność w internecie – powiedział Jarosław Kaczyński podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Gdańsku.

Jarosław Kaczyński w swoim przemówieniu otwierającym konwencję PiS mówił o wolności. Nawiązał do jednej z ostatnich decyzji Parlamentu Europejskiego.

Poza Polską zapadła decyzja, która w wolność godzi, w wolność w internecie. Mówię o tzw. ACTA 2. Z tym głosowaniem wiąże się m.in. sprawa wiarygodności, zgodności słów z czynami. PO mówiła, że jest przeciwna, ale część głosowała za, część się wstrzymała, część wyjęła karty, a więc w istocie była za – mówił Kaczyński. - Nie może być tak, że ci, którzy wygrywają wybory, co innego mówią, co innego robią. Demokracja, a więc wolność, to nie manipulacja. Musi być zgodność słów z czynami - dodał.

Zapewnił, że Prawo i Sprawiedliwość uczyni wszystko, aby ACTA2 nie wpłynęło na wolność w internecie.

Mamy 2 lata na implementację tych przepisów. PiS dokona takiej ich implementacji, że wolność będzie zachowana – mówił. - Dlatego będziemy mówili o „piątce plus”. Dotychczasowe propozycje to jedno – to pięć. A plus to wolność. Polska pozostanie wyspą wolności – zapowiedział.