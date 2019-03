Prosta spółka akcyjna szansą dla młodych innowatorów

Prosta spółka akcyjna, którą zajmuje się już Sejm, jest szansą dla młodych innowatorów - ocenił w liście do uczestników konferencji w Toruniu premier Mateusz Morawiecki. Na ostatniej prostej są także prace nad projektem ustawy przeciwdziałającej zatorom płatniczym - dodał.

My Polacy słyniemy z przedsiębiorczości. Nasi ambitni i innowacyjni rodacy swoją aktywnością każdego dnia zmieniają Polskę. Rząd zaś dokłada wszelkich starań, by tworzyć coraz lepsze warunki do prowadzenia biznesu - napisał Morawiecki w liście do uczestników konferencji „Przedsiębiorstwa w Polsce. Teraźniejszość i przyszłość. Tradycja i start-upy” w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.