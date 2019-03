Na działaniach rządu zyskuje gospodarka

Jesteśmy coraz bardziej efektywni, przekładamy nasze działania na korzyści dla gospodarki, budżetu, polskich przedsiębiorców - mówił premier Mateusz Morawiecki w sobotę podczas wizyty w terminalu kontenerowym DCT Gdańsk.

W minionym tygodniu konsorcjum Polskiego Funduszu Rozwoju, globalnej grupy portowej PSA i zarządzającej funduszami IFM Investors, podpisało umowę kupna największego terminalu kontenerowego w Polsce, czyli DCT Gdańsk. Wartość transakcji - jak informował prezes PFR Paweł Borys - to kwota powyżej 5 mld zł.

Szef rządu podczas sobotniej wizyty w terminalu DCT ocenił, że ta inwestycja to „dowód na to jak wielkie, z jednej strony transakcje, a z drugiej strony skomplikowane przedsięwzięcia gospodarcze potrafimy organizować”.

Jak dodał, ewidentnie przejmujemy transport morski, który do niedawna wpływał do Hamburga czy Rotterdamu.

To oznacza, że Polska przejmuje część transportu, przejmuje część rozliczeń celnych, podatkowych - tutaj tworzymy nowe miejsca pracy, że tutaj najwyższej klasy specjaliści od logistyki, transportu, od przemysłu portowego znajdują swoją pracę, nie muszą wyjeżdżać do Hiszpanii, Francji, Niemiec czy do Holandii - mówił premier.

Morawiecki zapowiedział ponadto, że „przed nami ogromne inwestycje rozwojowe”. „Około 3 mld euro, czyli paręnaście miliardów złotych w najbliższych 8-9 latach. Ale już w najbliższych 5-6 latach będziemy w stanie rozwinąć tutaj zdolności przeładunkowe tego portu do skali mniej więcej Hamburga” - mówił. Dodał, że o takiej skali mogliśmy pomarzyć.

To staje się rzeczywistością, jesteśmy coraz bardziej efektywni. Przekładamy nasze działania gospodarcze na korzyści dla polskich pracowników, polskich przedsiębiorców, dla PFR i przede wszystkim również dla Skarbu Państwa, dla budżetu polskiego - powiedział.

Morawiecki przekonywał ponadto, że dzisiaj potrafimy wykorzystać potencjał polskiego morza.

Dzisiaj Gdańsk, Trójmiasto, ale także Szczecin są naszymi oknami na świat. Ten wspaniały handlowy, gospodarczy potencjał pracuje coraz bardziej na rzecz Polski. O to nam chodziło, to jest właśnie kierunek rozwoju w ramach naszych planów, naszych przedsięwzięć, naszych projektów. To jest sedno planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju - podkreślił premier.

Szef resortu gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk podkreślił, że aby zrealizować plany, o których mówił premier, potrzebne są pieniądze i odpowiednia legislacja.

To nie chodzi tylko o DTC, ale o wszystkie porty znajdujące się w jurysdykcji Skarbu Państwa, które mają ogromne możliwości rozwojowe i co roku pokonują swoje rekordy przeładunków- wyjaśnił.

Przypomniał, że w Gdańsku są plany budowy portu centralnego, w Gdyni - portu zewnętrznego, a w Świnoujściu - terminala kontenerowego.

Ale żeby je zrealizować, potrzebna jest specjalna ustawa. W związku z tym dziś możemy ogłosić, że specustawa, która została przygotowana na okoliczność rozbudowy portów w najbliższym miesiącu, trafi pod obrady rządu, a następnie pod obrady Sejmu, tak aby w okresie trzech miesięcy przyjąć ją do realizacji i rozpocząć inwestycje - mówił Gróbarczyk.

DCT Gdańsk to - jak informował PFR - najszybciej rozwijający się port kontenerowy w Europie i należy do 15 największych europejskich portów tego typu. Dzięki nabrzeżu o długości 1306 metrów oraz maksymalnej głębokości 17 metrów, terminal jest dobrze przygotowany do obsługi największych kontenerowców, zawijających już dziś do portu.

Liczba obsłużonych przez DCT Gdańsk kontenerów rosła przez lata, osiągając 1,9 mln TEU (twenty-foot equivalent unit) w 2018 roku.

PAP, MS