W marcu wzrósł PMI

Indeks Menadżerów Zakupów Markit PMI polskiego sektora przemysłowego wzrósł do 48,7 pkt w marcu 2019 r. z 47,6 pkt zanotowanych przed miesiącem, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych. PMI wyniósł poniżej 50 pkt piąty miesiąc z rzędu, podkreślił Markit.

Konsensus rynkowy wynosił 47,6 pkt.

W marcu Indeks PMI ponownie zarejestrował wartość poniżej neutralnego progu 50, co wydłużyło okres nieustannego pogarszania się warunków w polskim przemyśle do pięciu miesięcy. Ponadto trzy z pięciu kluczowych subindeksów (produkcja, nowe zamówienia oraz zatrudnienie) składających się na główny wskaźnik odnotowały negatywne odczyty. Mimo to PMI wzrósł w stosunku do lutego (47,6) i wyniósł 48,7, sygnalizując, że spowolnienie w sektorze było najłagodniejsze od czterech miesięcy - czytamy w raporcie.