System rozliczania kosztów egzekucyjnych po nowemu

Do komorników napływają fałszywe tytuły wykonawcze, czyli sądowe dokumenty, na podstawie których dokonywane są egzekucje - alarmuje Krajowa Rada Komornicza, apelując o zgłaszanie do nich takich przypadków. Komornik sądowy ma ustawowy termin do 4 dni na przekazanie wyegzekwowanych pieniędzy wierzycielowi, więc szybka reakcja osób zainteresowanych może pomóc w zweryfikowaniu tytułu wykonawczego