Naimski: Baltic Pipe bez opóźnień

Naimski w poniedziałek na Politechnice Rzeszowskiej uczestniczył w konferencji naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju”.

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej powiedział podczas swojego wystąpienia, że projekt Baltic Pipe jest realizowany z dokładnością co do tygodnia.

Jeżeli możemy powiedzieć w połowie realizacji tej inwestycji, że realizujemy ją z dokładności co do jego tygodnia, to jest to sukces tych osób, które bezpośrednio to robią - dodał.