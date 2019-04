Stacje benzynowe sprzedały paliwo za ponad 120 mld zł

Na polskim rynku funkcjonowało na koniec 2018 roku 7 765 stacji paliw, wynika z wyliczeń Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN). Sprzedaż detaliczna paliw wyniosła 27 mln m3, co daje wartość ok. 121 mld zł. Do tego dochodzi ok. 15 mld zł wartości sprzedaży sklepów na stacjach paliw.

W 2018 roku po raz pierwszy dane dotyczące liczby stacji w Polsce oparte były nie o szacunki własne, a oficjalne i wiarygodne dane Urzędu Regulacji Energetyki - powiedział dyrektor ds. analiz rynku paliw w POPiHN Krzysztof Romaniuk w trakcie prezentacji raportu rocznego organizacji.

Według wyliczeń POPiHN, w 2018 r. na stacjach sprzedano 17 mln m3 oleju napędowego, 6 mln m3 benzyn i 4 mln m3 autogazu.

Średnia sprzedaż paliw na stację wyniosła ok. 3,5 mln litrów - podkreślił Romaniuk.

POPiHN ocenia, że zdecydowana większość stacji paliw (ok. 7,5 tys.) posiada sklep, a sprzedaż w sklepach na stacjach wzrosła w minionym roku średnio o 16,5 proc., osiągając wartość ok. 15 mld zł.

2,3 tys. stacji należało do krajowych koncernów (PKN Orlen i Grupy Lotos), ok. 1,5 tys. stacji do koncernów międzynarodowych (BP, Shell, Circle K, Amic Energy, Total), a 3,8 tys. do operatorów niezależnych, z czego ok. 1 tys. zrzeszonych było w ramach niezależnych sieci działających pod wspólnym logo. Udział w rynku polskich koncernów wynosił 34,2 proc., zagranicznych - 19,8 proc., operatorów niezależnych - 39,5 proc., a stacji przy supermarketach – 6,5 proc..

Gdyby do listy stacji doliczyć obiekty sprzedające tylko jeden rodzaj paliwa, na przykład pojedyncze stacje autogazu, łączna liczba stacji w Polsce rośnie do 8,1-8,15 tys. - powiedział Romaniuk.

Według POPiHN, wprowadzenie ograniczenia handlu w niedziele miało szczególnie duże znaczenie w pierwszych trzech miesiącach od wejścia tej regulacji w życie, gdy sprzedaż w sklepach na stacjach rosła o 24-26 proc..

W kolejnych miesiącach wzrost był już znacznie niższy, a w grudniu wyniósł jedynie 6 proc., czyli był niższy niż w styczniu i lutym, a więc w okresie sprzed wprowadzenia ograniczenia - podkreślił Romaniuk.

W pierwszych dwóch miesiącach 2019 roku sprzedaż sklepów na stacjach rosła o ok. 12-13 proc. r/r.

POPiHN to działająca od 1995 roku organizacja branżowa zrzeszająca działające w Polsce firmy paliwowe i logistyczne.

Na podst. ISBnews