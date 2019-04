Według BOŚ gospodarka wzrośnie o 4 proc.

Średnioroczny wskaźnik CPI wyniesie 1,5 proc. r/r w 2019 wobec prognozy 1,8 proc. r/r kwartał wcześniej, podał Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) w swoim przeglądzie kwartalnym. Natomiast po 2019 roku bank oczekuje wzrostu inflacji powyżej poziomu celu inflacyjnego - w I kw. 2020 r.

Uwzględniając obecny stan wiedzy dot. efektu zmian regulacji w obszarze cen energii elektrycznej (przyjęty obecnie efekt netto spadku cen energii wobec poprzedniego założenia o zamrożeniu cen energii) skorygowaliśmy w dół naszą prognozę średniorocznego wskaźnika CPI do 1,5 proc. wobec 1,8 proc. prognozowanego przed kwartałem oraz 1,7 proc. w 2018 r. - czytamy w raporcie.

Podtrzymujemy naszą dotychczasową prognozę spowolnienia dynamiki PKB do 4,0 proc. r/r na co w decydującym stopniu wpływać będzie utrzymujące się niższe tempo wzrostu gospodarki globalnej (utrzymanie niższej dynamiki wzrostu eksportu oraz ograniczenie kontrybucji zapasów we wzrost) i ograniczenie inwestycji sektora finansów publicznych - czytamy dalej.