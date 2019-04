Rynek zamówień jedzenia online wzrośnie do 6 mld zł

Rynek zamówień jedzenia online rośnie w tempie do 50% rocznie, a jego wartość to niemal 0,9 mld zł, wynika z raportu PizzaPortal.pl „Klikasz i jesz. Raport o rynku dostaw jedzenia w Polsce”. Dziś jedzenie w Polsce zamawia prawie 25 mln osób, które z każdym rokiem przeznaczają na ten cel większe środki. Szacuje się, że za pięć lat prawie połowa jedzenia będzie zamawiana przez internet, a rynek osiągnie wartość ok. 6 mld zł.

Według raportu PizzaPortal.pl, branża HoReCa w naszym kraju rośnie ponad 6% r/r i wyceniana jest obecnie na blisko 30 mld zł, z czego dostawy stanowią 6 mld zł. Sam rynek zamówień online to prawie 0,9 mld zł. Z danych platformy wynika, że obecnie 86% użytkowników internetu deklaruje, że zamawia jedzenie do domu lub miejsca pracy, podano.

Już w 2025 roku blisko połowa jedzenia będzie zamawiana przez internet, a wartość rynku dostaw ogółem wyniesie 11,8 mld zł. Dalszy rozwój platform typu PizzaPortal.pl, wchodzenie na rynek młodszego pokolenia, a także inwestycje restauracji w dostawę i internetowe kanały zamawiania, spowodują kolejne wzrosty obrotów - powiedział CEO PizzaPortal.pl Piotr Kruszyński, cytowany w komunikacie.

Patrząc z punktu widzenia obrotów e-commerce, które szacuje się w 2018 r. na 45-50 mld zł, wartość rynku zamówień online jest jeszcze stosunkowo mała. Jednak dynamika przyrostu rzędu 40-50% rocznie jest dużo większa niż wzrostu całego rynku e-commerce, którego obroty rosną 10-20% r/r, wskazano również.

Według badań, które przeprowadziliśmy, w styczniu 2019 r. aż 46% użytkowników internetu zadeklarowało, że choć raz zamówiło jedzenie online. Oznacza to, że taka droga zamawiania jedzenia staje się coraz bardziej popularna dla Polaków. Choć zamówienia telefoniczne są nadal często wybierane, również wśród internautów, ich odsetek systematycznie spada - dodał Kruszyński.

Umacnia się pozycja agregatorów takich jak PizzaPortal.pl kosztem stron internetowych i aplikacji mobilnych dedykowanych restauracjom. 74% zamawiających jedzenie online wybiera platformy takie jak PizzaPortal.pl. Z raportu wynika, że najchętniej zamówienia online składają mieszkańcy Krakowa, Sopotu i Wrocławia. Na pozycji lidera pod względem najwyższej średniej wartości zamówień z kwotą 49,26 zł uplasowało się Piaseczno, przebijając o ponad 3 zł Warszawę, podano także.

Najniższą średnią wartość zamówień wciąż notuje się w byłych miastach wojewódzkich np. w Toruniu, gdzie średnio za zamówienie płacimy 32,3 zł. Zamawiający online wydają średnio 30-50 zł na posiłek. Konsumenci w całej Polsce najchętniej sięgają po pizzę (61%), dania amerykańskie (22%) i kuchnię azjatycką (8%).

Blisko 90% Polaków w wieku 15+ zamawia jedzenie z dowozem. Spośród nich największą grupę stanowią osoby w wieku 25-44 lata i wynika to z ich siły nabywczej. Wśród nich są tacy, którzy rozpoczęli pierwszą pracę, i pary żyjące w wolnych związkach. Tylko 22% zamawiających stanowią single. Patrząc przez pryzmat zamówień online, największą grupę stanowią osoby w wieku 15-34 lat oraz mieszkańcy dużych miast. To głównie millenialsi i pokolenie Z, którzy zostali wychowani w dobie internetu i urządzeń mobilnych” - czytamy dalej.

Jak wynika z raportu, najczęściej zamawiamy dla większej grupy, nawet pięciu osób, nie dziwi więc tak duża popularność pizzy. W serwisie PizzaPortal.pl pizzerie stanowią 51% ogólnej liczby restauracji. Patrząc jednak przez strukturę rynku, gdzie pizzerie stanowią tylko 5%, przestrzeń do rozwoju rynku dostaw jest ogromna, podsumowano.

PizzaPortal.pl to jeden z największych serwisów do zamawiania jedzenia online. Powstał w 2010 roku i od początku ma swoją siedzibę w Łodzi. Współpracuje z blisko 4 000 lokali w ponad 300 miastach na terenie całej Polski.

(ISBnews)SzSz