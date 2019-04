Nowy program energetyczny dla Polski za kilka miesięcy

Rada Ministrów powinna przyjąć „Politykę Energetyczną Polski do 2040 roku” w okolicach wakacji - poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Chcielibyśmy, żeby gdzieś w okolicach wakacji Rada Ministrów przyjęła Politykę Energetyczną Polski do 2040 roku, gdyż daje to możliwość pełnej pracy w wielu innych dziedzinach, nawet jeżeli - w związku z konsultacjami Planu dla energii i klimatu - będziemy musieli później jakieś dodatkowe rzeczy do tej polityki wprowadzić, to jest tak lepiej, niż czekać z polityką energetyczną do czasu uchwalenia Planu dla energii i klimatu - powiedział Tchórzewski podczas posiedzenia sejmowej Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa.

Wcześniej minister wskazał, że ostateczną wersję Planu dla energii i klimatu Polska przedstawi Komisji Europejskiej do końca 2019 r.

Zaprezentowany pod koniec listopada projekt PEP przewiduje m.in. spadek udziału węgla w miksie energetycznym do 60 proc. w 2030 r., osiągnięcie 21 proc. udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto do 2030 r. oraz uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej o mocy 1-1,5 GW do 2033 r. i bloków o mocy łącznie 6-9 GW do 2043 r. Nakłady inwestycyjne na nowe moce wytwórcze wynikające z PEP do 2040 r. to 400 mld zł.

Na podst. ISBnews