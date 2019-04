Na rozbudowę terminalu LNG potrzeba 890 mln zł

Całkowite nakłady inwestycyjne na realizowany obecnie program rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu to ok. 890 mln zł, poinformował prezes Polskiego LNG Paweł Jakubowski.

Jeżeli chodzi o przewidywane nakłady inwestycyjne, to w tej chwili kalkulujemy, że będą to nakłady rzędu - łącznie, na cały program rozbudowy - ok. 890 mln zł - powiedział Jakubowski podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Zgodnie z wydaną niedawno decyzją Komisji Europejskiej, spółka będzie mogła na ten projekt uzyskać dofinansowanie w wysokości do 553 mln zł.

Proces pierwotnej budowy terminala to szacunkowo kwoty rzędu 3 mld zł - dodał prezes.

Program rozbudowy obejmuje w części lądowej dostawienie nowych regazyfikatorów SCV, budowę trzeciego zbiornika i infrastruktury do przeładunku na kolej. W części morskiej przewidziano nowe nabrzeże dla statków. Rozbudowa zwiększy zdolności regazyfikacyjne terminalu do 7,5 mld m3 z 5 mld m3 obecnie, a istnienie trzeciego zbiornika pozwoli na perspektywę zwiększenia ich do 10 mld m3.

Planujemy z końcem 2021 r zakończyć projekt SCV, a pozostałe trzy elementy zostaną zakończone w połowie 2023 r. - wskazał prezes.

W grudniu 2018 r. Polskie LNG ogłosiło przetarg na część lądową rozbudowy Terminala LNG w Świnoujściu w formule EPC, a w styczniu rozpoczęło postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę dodatkowego nabrzeża dla statków.

Polskie LNG to spółka zależna Gaz-Systemu, która jest właścicielem i operatorem Terminalu LNG w Świnoujściu, jedynego tej skali obiektu importującego gaz skroplony w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

