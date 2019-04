Chcemy zadbać o tych, którzy pracowali przez długie lata na rzecz naszego dzisiaj - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki podczas pierwszego czytania projektu świadczenia „Emerytura plus”. Podkreślił, że jest ono realnym i sprawiedliwym wsparciem dla seniorów.

Premier podkreślił, że w 2019 r. seniorzy otrzymają trzy „wzmocnienia finansowe”. Wskazał, że są to: kwotowa waloryzacja emerytur, świadczenie „Emerytura plus” i obniżony PIT.

„Chcemy dbać o nasze dzisiaj. Nasze programy rozwojowe, gospodarcze, uszczelnianie systemu podatkowego, skuteczne działanie w obszarze finansów publicznych. To są działania na rzecz jutra, na rzecz tego, żeby Polska się lepiej rozwijała. Ale chcemy też zadbać o tych, którzy pracowali przez długie lata na rzecz naszego tu i teraz, na rzecz naszego dzisiaj. I to są nasi wspaniali emeryci, nasi seniorzy, nasze babcie, dziadkowie, nasze mamy, nasi ojcowie” - powiedział premier.

To oni odbudowywali Polskę po II wojnie światowej, to oni wystawali w tych socjalistycznych, komunistycznych kolejkach za masłem, za chlebem, oni wreszcie potem przez plan Balcerowicza, przez liberałów zostali zmarginalizowani w latach III Rzeczypospolitej. To im należy się wsparcie i to wsparcie dzisiaj w postaci +Emerytury plus+ jest realnym, konkretnym wsparciem, wsparciem równościowym, sprawiedliwym - podkreślił.