PKO BP planuje wejście na kolejny rynek w Europie

PKO BP rozpoczął już prace nad otwarciem swojej placówki w kolejnym kraju europejskim – poinformował Maks Kraczkowski, wiceprezes PKO BP.

„Przygotowujemy się do tego, aby po Słowacji wejść na kolejny rynek. Jeśli rada nadzorcza zgodzi się na to, ogłosimy naszą decyzję jeszcze w tym roku – mówił Kraczkowski.

Jak dodał, ma nadzieję, że już wkrótce „szyld PKO BP pojawi się na Słowacji”. Otwarcie oddziału korporacyjnego w Bratysławie zaplanowano na IV kw. tego roku.

Poinformował, że liczba klientów praskiego oddziału PKO BP zbliża się – po roku działania - do 200, co jest wielkością zbliżoną do tej, którą obsługuje oddział we Frankfurcie. Bank zamierza prowadzić swoją ekspansję w tamtym regionie właśnie przez Czechy i dlatego w planach banku jest „zmniejszenie kosztowe na Słowacji”.

Jako bank dostarczamy naszym klientom analiz makroekonomicznych. Przekazujemy analizy wybranego segmentu, wskazujące na możliwości wejścia na konkretny rynek – mówił wiceszef PKO BP.

Jak mówił Remigiusz Górski, dyrektor oddziału PKO BP w Czechach, rynek ten jest jednym z najlepiej „spenetrowanych” przez polski biznes.

Obserwujemy tam bardzo dynamiczny rozwój polskich akwizycji. Mamy do czynienia także z pierwszymi greenfieldami – dodał Górski.

Zdaniem analityków banku prognozowane tempo wzrostu PKB na Słowacji osiągnie w latach 2018-2023 średnio 3,7 proc. i będzie wyższe niż dynamika unijnego PKB przeciętnie o 1,9 pp.