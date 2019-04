PGNiG zaczyna produkować energię elektryczną z metanu

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podłączyło do sieci generator prądotwórczy o mocy nominalnej 0,9 MW zasilany gazem pozyskanym w ramach doświadczalnego wydobycia metanu z pokładów węgla w Gilowicach na Górnym Śląsku - podała spółka.

Blok gazowy został zainstalowany w Gilowicach na terenie gminie Miedźna (woj. śląskie). Od 2016 roku PGNiG wraz z Państwowym Instytutem Geologicznym prowadzi tam prace badawcze w ramach projektu Geo-Metan. Jednostka energetyczna działa przy odwiercie Gilowice-1 - czytamy w komunikacie.

Wyprodukowana energia elektryczna trafia do sieci energetycznej Tauron Dystrybucja.

Uruchomienie bloku to kolejny krok w naszych planach rozwoju wydobycia metanu z pokładów węgla. W pierwszym etapie dowiedliśmy, że produkcja tego paliwa w ilościach przemysłowych jest możliwa. Teraz rozpoczęliśmy komercyjną eksploatację jego zasobów - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.

PGNiG wybrało także generalnego realizatora inwestycji do budowy ośrodka zbioru gazu, który powstanie do połowy 2020 r. Trafiający do niego gaz z pokładów węgla w rejonie Gilowic po uzdatnieniu będzie kierowany do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa.

Celem projektu, realizowanego przez PGNiG wspólnie z PIG, jest przede wszystkim zbadanie możliwości produkcji metanu z pokładów węgla, przy użyciu techniki szczelinowania hydraulicznego. W trakcie testów, przeprowadzonych od czerwca do listopada 2017 roku, PGNiG wydobyło blisko 900 tys. m³ gazu. Tak dobry wynik dał podstawy do prowadzenia dalszych prac - czytamy dalej.

Jak dotąd PGNiG zrekonstruowało dwa i odwierciło trzy kolejne odwierty w okolicach Gilowic. Przy badaniach geologicznych wykorzystano technikę trójwymiarowego zdjęcia sejsmicznego. Prace prowadzone są w ramach koncesji „Międzyrzecze” na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobycie metanu z pokładów węgla.

W ramach realizacji projektu Geo-Metan PGNiG podpisało z Polską Grupą Górniczą umowę dotyczącą uruchomienia testowego wydobycia metanu z pokładów węgla, które są przewidziane do późniejszej eksploatacji w rejonie Mikołowa. Obecnie PGNiG prowadzi dalsze rozmowy w tym zakresie z innymi spółkami węglowymi. Według szacunków Państwowego Instytutu Geologicznego w warstwach węglonośnych na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego może znajdować się nawet 170 mld m³ metanu, przypomniano.

W listopadzie 2017 r. PGNiG informowało, że przewiduje przeznaczenie 300 mln zł, w tym 150 mln zł środków własnych, na projekt Geo-Metan, w ramach którego z czterech punktów chce pozyskiwać nawet do 1,5 mld m3 metanu rocznie z pokładów węgla przed ich eksploatacją przez kopalnie. Całkowite zasoby metanu w pokładach węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym oszacowano na 170 mln m3.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

Na podst. ISBNews