Szykują się zmiany w prawie budowlanym

Projekt nowelizacji Prawa budowlanego, który zakłada m.in. zmniejszenie zakresu dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o pozwolenia na budowę, w najbliższych dniach trafi do konsultacji - poinformował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Nad propozycjami zmian w ustawie pracował zespół ekspertów doradzających ministrowi.

Projekt nowelizacji Prawa budowlanego w najbliższych dniach trafi do konsultacji - powiedział Kwieciński, cytowany w komunikacie. Ze względu na kompleksowość zmian rekomendacje będą wprowadzone w dwóch etapach. Najpierw zajmiemy się nowelizacją Prawa budowlanego, później nową ustawą o planowaniu przestrzennym - dodał minister.

Według resortu, najistotniejszą zmianą dla budujących będzie zmniejszenie zakresu dokumentów potrzebnych na etapie składania wniosku o pozwolenia na budowę lub zgłoszenie.

Zamiast taczki z projektami, inwestorowi wystarczy kilka teczek. Do wniosku będzie dołączał bowiem tylko uproszczony projekt - zapewnił wiceminister Artur Soboń.

Projekt techniczny zawierający m.in. rozwiązania konstrukcyjne i instalacyjne będzie składany w urzędzie na etapie zgłoszenia zakończenia robót budowlanych lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Zmniejszy się również liczba wymaganych egzemplarzy projektu dołączanego do wniosku z 4 do 3, wyjaśniono.

Projekt ustawy zakłada też wprowadzenie granicznego, pięcioletniego terminu dla stwierdzenie nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do tej pory było tak, że nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę można było stwierdzić wiele lat po tym, jak budynek już powstał i był użytkowany. Wprowadzało to niepewność prawną. Nowe rozwiązania sprawią, że po 5 latach od doręczenia lub ogłoszenia decyzji nie będzie można już jej podważyć.

Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom skuteczniej egzekwowany będzie, przewidziany w Prawie energetycznym, obowiązek podłączania budynków do sieci ciepłowniczej. Te zmiany wynikają z rządowego programu „Czyste Powietrze”. Projektant będzie sprawdzał, czy budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne można podłączyć do istniejącej sieci ciepłowniczej. Jeśli przedsiębiorca zarządzający siecią będzie opóźniał wydanie warunków przyłączenia do sieci, zapłaci karę za każdy dzień zwłoki. W projekcie ustawy znajdzie się też zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne opłaty za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.

Ważna, według resortu, zmiana poprawiająca bezpieczeństwo budynków dotyczy starych - co najmniej 20-letnich - samowoli budowlanych. Łatwiej będzie je zalegalizować, co pozwoli włączyć je w system kontroli bezpieczeństwa. Warunkiem skorzystania z uproszczonej, bezpłatnej procedury będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W nowelizacji pojawią się kolejne zwolnienia z obowiązku pozwolenia na budowę, m.in. dla instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, czy naziemnych tarasów przydomowych o powierzchni zabudowy do 35 m2. Z obowiązku zgłoszenia zwolnione będą np. huśtawki w parku i inne obiekty małej architektury w przestrzeni publicznej.

Kwestie bezpieczeństwa użytkowania wzmocnione będą również w zakresie zmiany sposobu użytkowania budynku wpływającej na bezpieczeństwo pożarowe, na przykład przy zmianie mieszkania na przedszkole czy piwnicy w bloku na escape room. W takiej sytuacji konieczne będzie sporządzenie ekspertyzy przeciwpożarowej, podano też w komunikacie.

