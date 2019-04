Glapiński: Wzrost gospodarczy w tym roku 4,5 proc.

Będziemy mieli 4,5 proc. wzrost gospodarczy czyli bardzo przyzwoity i nieznacznie podwyższoną inflację ale blisko dolnego pasma odchyleń. Spodziewamy się, że w następnym roku wzrost gospodarki może spadać, być może do poziomu 3,6-3,7 proc. - mówił Adam Glapiński, szef NBP, na konferencji po posiedzeniu RPP.

Jak mówił, wydaje się, że pakiet fiskalny podtrzyma tempo wzrostu PKB, bardzo nieznacznie podwyższy inflację.

Dodał, że nie przewiduje, żeby w przyszłym roku były problemy na rynku pracy. Według niego może się tak złożyć, że RPP w tej kadencji nie zmieni stóp procentowych.

Jak mówił obecny na konferencji Kamil Zubelewicz, członek RPP, pojawiały się głosy, że impuls fiskalny może spowodować wzrost cen.

Rada Polityki Pieniężnej - jak czytamy w komunikacie - ocenia, że w kolejnych kwartałach dojdzie do stopniowego obniżenia tempa wzrostu PKB, a inflacja utrzyma się na umiarkowanym poziomie – czytamy w komunikacie po posiedzeniu RPP.

RPP utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Czytaj także: Stopy procentowe bez zmian

Opublikowany dziś komunikat po posiedzeniu RPP nie różni się w swojej wymowie od komunikatu opublikowanego w marcu. W ciągu ostatniego miesiąca wydarzenia takie jak wydłużenie okresu stabilizacji stóp procentowych przez EBC, czy wycofanie się z zacieśniania polityki pieniężnej przez Fed, nie zmieniły dotychczasowych poglądów RPP, dlatego Rada nadal podtrzymuje swoje stanowisko i wskazuje, że stopy procentowe nie zostaną zmienione co najmniej do końca br. Tym bardziej, że - jak powiedział prezes NBP A.Glapiński na konferencji - oczekiwania co do tempa wzrostu gospodarczego w Polsce tym roku są aktualnie nawet większe niż miesiąc temu (pojawiła się dynamika PKB na poziomie 4,5 proc.), a oczekiwania co do inflacji nie zmieniły się istotnie wzwyż. Napływające z gospodarki realnej dane, dotyczące m.in. produkcji przemysłowej czy sprzedaży detalicznej, które generalnie zaskakują in plus, z całą pewnością utwierdzają RPP w przekonaniu, że stopy procentowe nie wymagają aktualnie zmian. Biorąc pod uwagę także fakt, że Rada (poza kilkoma odmiennymi zdaniami niektórych członków) nie „obawia się” ogłoszonego w lutym pakietu fiskalnego, nadal oczekiwać należy długotrwałej stabilizacji stóp procentowych, daleko wykraczającej poza 2019 r. - pisze w swoim komentarzu Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.