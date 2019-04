Już ponad 300 tys. osób złożyło wniosek o e-dowód

323.520 osób złożyło od 4 marca wnioski o wydanie e-dowodu – informuje resort cyfryzacji. Do gmin trafiło już przeszło 180 tysięcy dokumentów gotowych do odbioru. Prawie 40 tysięcy osób ma już nowy dokument.

Jak podaje ministerstwo „nigdy wcześniej, w tak krótkim czasie, tak wiele osób nie zawnioskowało o nowy dokument tożsamości”.

Z informacji resortu wynika, że ponad 302 tysięcy wniosków złożono w urzędach, 21 370 – online. 39 840 Polaków odebrało już swój e-dowód, w tym 31 980 dorosłych. 17 400, czyli ponad 75 proc. z nich, odbierając nowy dokument aktywowało warstwę elektroniczną. Najwięcej dowodów wydano do tej pory w Warszawie – 2 090 dokumentów. W Krakowie – 740, Wrocławiu – 630, Gdańsku – 530, Poznaniu – 490.

Jak informuje resort cyfryzacji, z Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (to tam powstają e-dowody) do urzędów wysłano już 180 990 dokumentów, które czekają na odbiór przez ich właścicieli.

Wdrożony 4 marca e-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Odbierają go wszystkie osoby, które wniosek o nowy dokument złożyły 4 marca i później. Zasadnicza różnica między nowym dowodem a starym jest taka, że e-dowód to także nośnik naszej identyfikacji elektronicznej. Pozostałe funkcje pozostały bez zmian. Czytaj także: E- dowód nie tylko do kontaktów z administracją