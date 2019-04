Tauron opublikował roczne wyniki finansowe

Tauron odnotował 204,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 1 380,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 790,73 mln zł wobec 1 879,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 18 121,75 mln zł w 2018 r. wobec 17 424,55 mln zł rok wcześniej.

W marcu Tauron podał, że w związku z koniecznością utworzenia w IV kwartale 2018 r. rezerwy w Segmencie Sprzedaży na kontrakty rodzące obciążenia w wysokości 214 mln zł, jego szacunkowe skonsolidowane wyniki za 2018 r. wyniosą: przychody ze sprzedaży: 18 122 mln zł, EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 3 375 mln zł, EBIT (zysk operacyjny): 791 mln zł, a zysk netto: 207 mln zł.

Grupa Tauron wypracowała w 2018 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 18,1 mld zł, co oznacza 4-proc. wzrost w stosunku do 2017 roku. Mimo utworzenia rezerwy związanej z wpływem regulacji prawnych na ceny sprzedaży energii elektrycznej w wysokości 214 mln zł osiągnęliśmy wynik EBITDA w wysokości 3,4 mld zł. Skonsolidowany zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 205 mln zł i był obciążony odpisami z tytułu utraty wartości majątku, przede wszystkim w segmencie Wytwarzanie - napisał prezes Filip Grzegorczyk w liście do akcjonariuszy.

Na wyniki finansowe Grupy Tauron znaczący wpływ miał konsekwentnie realizowany program poprawy efektywności. Od początku jego wdrożenia w 2016 r. przyniósł on łącznie ponad 1 mld zł pozytywnego wpływu na wynik EBITDA. W ramach programu zoptymalizowaliśmy koszty eksploatacji majątku, dokonaliśmy racjonalizacji kosztów zatrudnienia oraz zreorganizowaliśmy procesy w ramach Grupy - czytamy także.