Z afery "Panama Papers" udało się odzyskać 1,2 mld USD

Trzy lata po skandalu „Panama Papers” 22 krajom zamieszanym w gigantyczną aferę unikania podatków udało się odzyskać 1,2 mld dolarów - poinformowało w środę w komunikacie prowadzące dochodzenia Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ).

„Panama Papers” to 11,5 mln poufnych dokumentów wewnętrznych udostępnionych po wycieku danych z kancelarii podatkowej i prawnej Mossack Fonseca mającej siedzibę w Panamie. Dokumenty dotyczące oszustw lub unikania podatków przy wykorzystaniu firm przykrywek i rajów podatkowych otrzymał w 2016 roku niemiecki dziennik „Sueddeutsche Zeitung”.

W wyniku dziennikarskiego śledztwa fiskusowi brytyjskiemu udało się odzyskać 252 mln dolarów, niemieckiemu - 183 mln dolarów, francuskiemu 136 mln dolarów. Według ICIJ łączna suma pieniędzy, które uda się odzyskać, znacznie wzrośnie.

Od sierpnia 2016 roku, po wybuchu afery „Panama Papers”, tylko we Francji przeprowadzono ponad 500 kontroli podatkowych i zidentyfikowano 415 potencjalnych oszustów. Niektóre sprawy kwalifikują się do przekazania wymiarowi sprawiedliwości, co daje szanse na odzyskanie dalszych kwot przez fiskusa.

Śledztwa przeprowadzone przez setkę gazet na całym świecie ujawniły istnienie w rajach podatkowych ukrywanych aktywów należących do 140 wysokiej rangą polityków, gwiazd piłki nożnej czy miliarderów.

Na podst. PAP