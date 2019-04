500 Plus na pierwsze dziecko już wkrótce

Projekt przyznający 500 zł na pierwsze dziecko zostanie w czwartek przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów i być może na następnym posiedzeniu przez rząd - powiedziała w czwartkowej audycji PR24 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

„Bardzo konsekwentnie realizujemy naszą mapę drogową. W pierwszej kolejności musieliśmy przyjąć to rozwiązanie o świadczeniach dla emerytów i rencistów. (…) Termin wejścia w życie programu +Rodzina 500 plus+ też jest absolutnie niezagrożony. 1 lipca będziemy mogli już składać te wnioski” - zadeklarowała szefowa resortu pracy, odpowiadając na pytanie, kiedy zostanie uchwalona ustawa przyznająca 500 zł na pierwsze dziecko.

Przypomniała, że każdy projekt jest poddawany konsultacjom społecznym.

„Dzisiaj na Stałym Komitecie Rady Ministrów będzie przyjęcie tej propozycji, bo okres składania uwag już się skończył. Być może na następnej Radzie Ministrów będzie przyjęcie propozycji tego projektu. I będzie skierowanie do Sejmu i kolejne prace, tak jak w zeszłym tygodniu nad +Emeryturą plus+, tak nad nową wersją programu +Rodzina 500 plus+” - zadeklarowała.

Jak mówiła, rząd realizuje konsekwentnie „piątkę Kaczyńskiego”. „Myślę, że terminy, które prezentował premier Mateusz Morawiecki, zupełnie nie są w tej chwili zagrożone” - mówiła.

„Piątka Kaczyńskiego” to propozycje przedstawione podczas konwencji PiS przez prezesa tej partii Jarosława Kaczyńskiego. Zapowiedział on od 1 lipca wypłatę 500 zł na pierwsze dziecko i od maja br. wypłatę „trzynastki” dla emerytów w wysokości najniższej emerytury - 1100 zł. PiS zapowiedziało też zniesienie podatku PIT dla pracowników do 26 lat i co najmniej dwukrotnie podniesienie kwoty uzyskania przychodów, a także przywrócenie zredukowanych wcześniej połączeń autobusowych.

PAP/ as/